Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh "bỏ quên hình tượng" nhảy tưng tưng cổ vũ Nhật Bản trước đại chiến Brazil

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh cùng con trai Quang Hải cổ vũ đội tuyển Nhật Bản tại World Cup.

Trước thềm trận đại chiến vô cùng kịch tính giữa tuyển Brazil và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026 lúc 0h00 ngày 30/6, bầu không khí bóng đá không chỉ sục sôi tại nước Mỹ mà còn lan tỏa mạnh mẽ tới người hâm mộ Việt Nam. Mới đây, một khoảnh khắc vô cùng dễ thương đến từ gia đình các tuyển thủ Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Cụ thể, trên mạng xã hội, khoảnh khắc bà xã của trung vệ Đỗ Duy Mạnh – tiểu thư Nguyễn Quỳnh Anh cùng cháu ruột là bé Văn Quân (con trai tiền đạo Nguyễn Văn Quyết) mặc áo đấu truyền thống của đội tuyển Nhật Bản đã nhận về bão "thả tim". Hai dì cháu không giấu nổi sự hào hứng, liên tục nhảy múa và có những biểu cảm cực kỳ đáng yêu nhằm "tiếp lửa" từ xa cho thầy trò HLV Hajime Moriyasu trước giờ bóng lăn. Sự kết hợp đặc biệt của gia đình hai ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam đã mang lại một làn gió cổ vũ vô cùng tích cực và sôi động.









Quỳnh Anh nhảy tưng tưng cổ vũ Nhật Bản

Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản sẽ chính thức diễn ra vào lúc 00h00 ngày 30/06/2026 (giờ Việt Nam) tại sân vận động NRG (Houston, Texas, Mỹ). Đây được đánh giá là một trong những cặp đấu duyên nợ và đáng xem nhất ở vòng knock-out đầu tiên. Brazil tiến vào vòng đấu này với tư cách nhất bảng C sau chuỗi thành tích bất bại ấn tượng (2 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, Nhật Bản cũng cho thấy sự lì lợm của "Samurai Xanh" khi đứng nhì bảng F với lối chơi kỷ luật và đầy gắn kết.

Dù lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về vũ công Samba với 11 chiến thắng sau 14 lần chạm trán, nhưng chiến thắng địa chấn 3-2 của Nhật Bản trước Brazil vào tháng 10/2025 chính là cơ sở để đại diện châu Á tự tin viết tiếp câu chuyện thần thoại tại kỳ World Cup lần này.

Nhật Bản đang có phong độ ổn định ở World Cup (Ảnh: Getty)

Dù thiếu vắng một số trụ cột như Takefusa Kubo hay Wataru Endo vì chấn thương, nhưng với tinh thần kỷ luật, đoàn kết cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ khắp thế giới – trong đó có những cổ động viên đặc biệt như Quỳnh Anh và bé Văn Quân, đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo nên một trận cầu sòng phẳng và cống hiến trước ứng cử viên vô địch Brazil.