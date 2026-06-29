Nổ súng tại khu cổ vũ World Cup, ít nhất một người thiệt mạng, 1 người nguy kịch

Một vụ nổ súng xảy ra tại khu vực cổ vũ World Cup ở thành phố San Jose (bang California, Mỹ) khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác nguy kịch. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đóng cửa nhiều quán bar để phục vụ công tác điều tra.

Không khí lễ hội World Cup tại Mỹ bị phủ bóng đen bởi một vụ nổ súng nghiêm trọng xảy ra tại Quảng trường San Pedro, thành phố San Jose, bang California. Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc khiến ít nhất một người tử vong ngay tại hiện trường, trong khi một nạn nhân khác được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng lập tức triển khai chiến dịch ứng phó quy mô lớn, phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh khu vực và yêu cầu các quán bar lân cận tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Sở Cảnh sát San Jose cho biết vụ việc đang được điều tra theo hướng án mạng.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đáng chú ý, Quảng trường San Pedro là một trong những khu cổ vũ World Cup chính thức của khu vực Vịnh San Francisco. Trong thời gian diễn ra giải đấu, nơi đây thường xuyên thu hút đông đảo người hâm mộ tới theo dõi các trận đấu qua màn hình lớn.

Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định thời điểm xảy ra vụ nổ súng không có trận đấu World Cup nào được trình chiếu. Trận đấu duy nhất trong ngày đã kết thúc trước đó vào khoảng 14 giờ theo giờ địa phương.

Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều xe cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ có mặt trong thời gian ngắn. Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng cáng, trong khi toàn bộ khu vực nhanh chóng được thiết lập hàng rào an ninh. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa công bố bất kỳ vụ bắt giữ nào cũng như chưa tiết lộ danh tính nghi phạm hoặc động cơ gây án.

Khu vực Vịnh San Francisco là một trong những địa điểm đăng cai World Cup 2026 và đã tổ chức năm trận đấu tính đến thời điểm này. Theo lịch thi đấu, nơi đây sẽ tiếp tục diễn ra trận vòng 32 đội giữa Bosnia & Herzegovina và đồng chủ nhà Mỹ vào giữa tuần.