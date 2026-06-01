Son Heung-min cuối cùng cũng xin lỗi sau thất bại nặng nề của ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2026

Đội trưởng Son Heung-min đã gửi tâm thư xin lỗi người hâm mộ sau khi tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026.

Sau nhiều ngày im lặng kể từ khi tuyển Hàn Quốc bị loại khỏi World Cup 2026, đội trưởng Son Heung-min đã chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân có hơn 14 triệu lượt theo dõi, chân sút đang khoác áo LAFC mở đầu bằng lời xin lỗi gửi tới người dân Hàn Quốc và những người yêu bóng đá.

"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không thể làm ngơ hay trốn tránh thực tại. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người dân Hàn Quốc và những người yêu bóng đá", Son viết.

Tiền đạo 34 tuổi cho biết anh hiểu cảm giác thất vọng của người hâm mộ sau màn trình diễn dưới sức của đội tuyển.

"Là một người yêu bóng đá, tôi hiểu rằng nếu mình là người theo dõi những trận đấu vừa qua, chắc hẳn tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, bức bối và thất vọng. Vì vậy, chỉ một lời xin lỗi thôi là không đủ để diễn tả sự thất vọng và tổn thương mà người hâm mộ đang phải chịu".

Son thừa nhận bản thân vẫn chưa thể chấp nhận việc tuyển Hàn Quốc phải dừng bước quá sớm. Theo anh, World Cup luôn là "sân khấu trong mơ của mọi đứa trẻ", nhưng giấc mơ ấy đã khép lại theo cách đau đớn nhất.

Ảnh: Getty

"Tôi vẫn rất khó chấp nhận thực tế. Nghĩ đến người hâm mộ, những người đang chịu nỗi thất vọng và tổn thương còn lớn hơn tôi rất nhiều, tôi cũng thấy xấu hổ khi nói về cảm xúc của bản thân".

Đội trưởng tuyển Hàn Quốc cũng nhận trách nhiệm khi đội tuyển không thể đáp lại sự kỳ vọng và tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình.

"Tôi hiểu rất rõ rằng để có được cơ hội góp mặt tại giải đấu này, rất nhiều người đã phải hy sinh. Thời gian, tình cảm cùng sự ủng hộ mà mọi người dành cho đội tuyển, cuối cùng chúng tôi vẫn không thể đáp lại. Tôi cảm thấy bản thân mang trách nhiệm rất lớn".

Khép lại bức tâm thư, Son Heung-min hứa sẽ nỗ lực để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đồng thời mong CĐV tiếp tục động viên các đồng đội thay vì chỉ trích họ.

"Tôi sẽ chiến đấu hết mình để một lần nữa mang lại niềm vui cho mọi người. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa với người hâm mộ. Chừng nào các bạn còn cần tôi, tôi sẽ dốc hết sức mình để chuẩn bị thật tốt và trở lại mạnh mẽ hơn".

Tiền đạo sinh năm 1992 cũng tha thiết kêu gọi người hâm mộ dành sự cảm thông cho các tuyển thủ sau thất bại tại World Cup.

Ảnh: Gett

"Tôi mong người hâm mộ, dù rất khó khăn, hãy dành cho các cầu thủ sự động viên và khích lệ thay vì những lời chỉ trích hay làm tổn thương họ nhiều hơn".

Tại World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với 3 điểm sau ba trận. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo xếp thứ ba bảng A và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để cạnh tranh một suất dành cho 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, sau khi các lượt trận cuối vòng bảng khép lại, Hàn Quốc rơi xuống vị trí thứ 9 trong nhóm các đội xếp thứ ba và chính thức bị loại. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 2018 đội bóng xứ kim chi không thể vượt qua vòng bảng.

Toàn văn lời xin lỗi của Son Heung-min: Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng không thể làm ngơ hay trốn tránh thực tại. Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người dân Hàn Quốc và những người yêu bóng đá. Là một người yêu bóng đá, tôi hiểu rằng nếu mình là người theo dõi những trận đấu vừa qua, chắc hẳn tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng, bức bối và thất vọng. Vì vậy, chỉ một lời xin lỗi thôi là không đủ để diễn tả sự thất vọng và tổn thương mà người hâm mộ đang phải chịu. Ngay cả khi nói lời xin lỗi, tôi cũng cảm thấy điều đó vẫn còn quá nhỏ bé. Mỗi ngày, từng khoảnh khắc trôi qua đều là những cảm xúc đan xen. Tôi biết các bạn đang trải qua khoảng thời gian khó khăn hơn bất kỳ ai và tôi thực sự muốn gửi tới các bạn những lời này. Đây cũng là giải đấu vô cùng đặc biệt với tôi. Đó luôn là "sân khấu trong mơ của mọi đứa trẻ" như tôi vẫn thường nói. Thế nhưng giấc mơ ấy dường như đã sụp đổ. Tôi đau lòng và hụt hẫng đến mức không thể diễn tả thành lời. Thành thật mà nói, đến lúc này tôi vẫn rất khó chấp nhận thực tế. Nghĩ đến người hâm mộ, những người đang chịu nỗi thất vọng và tổn thương còn lớn hơn tôi rất nhiều, tôi cũng thấy ngại khi nói về cảm xúc của bản thân. Nhưng tôi tin rằng cảm giác của các bạn và của tôi lúc này không khác nhau là mấy. Tôi hiểu rất rõ rằng để có được cơ hội góp mặt tại giải đấu này, rất nhiều người đã phải hy sinh. Thời gian, tình cảm cùng sự ủng hộ và yêu mến mà mọi người dành cho đội tuyển, cuối cùng chúng tôi vẫn không thể đáp lại. Tôi cảm thấy bản thân mang trách nhiệm rất lớn. Tôi thực sự xin lỗi. Đồng thời, tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những ai đã luôn tin tưởng, cổ vũ và đồng hành cùng đội tuyển đến những giây phút cuối cùng. Lúc này, thay vì chỉ nói bằng lời, tôi sẽ cố gắng hết sức ở vị trí của mình để một ngày nào đó có thể lấy lại niềm tin của người dân Hàn Quốc và những người yêu bóng đá. Tôi sẽ nỗ lực bằng tất cả những gì mình có, sẽ chiến đấu hết mình để một lần nữa mang lại niềm vui cho mọi người. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa với người hâm mộ. Chừng nào các bạn còn cần tôi, còn gọi tên tôi, tôi sẽ dốc hết sức mình để chuẩn bị thật tốt và trở lại mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, tôi biết thật nặng lòng khi phải đưa ra thêm một lời cầu xin trong hoàn cảnh này. Nhưng tôi tha thiết mong người hâm mộ, dù rất khó khăn, hãy dành cho các cầu thủ sự động viên và khích lệ thay vì những lời chỉ trích hay làm tổn thương họ nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc hết những dòng tâm sự này.



