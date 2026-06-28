ĐT Hàn Quốc từng bị ném "trứng thối" vì loại nghiệt ngã ở World Cup, sóng gió đợi Son Heung-min, Lee Kang-in ở quê nhà

Nỗi ám ảnh "cơn mưa trứng thối" và kịch bản nghiệt ngã chờ đợi tuyển Hàn Quốc khi trở về nước.

Từ chiến thắng ấn tượng trước CH Séc ở trận ra quân đến thất bại quyết định trước Nam Phi và Mexico, Hàn Quốc đã không thể tự quyết số phận của mình và cuối cùng phải trả giá đắt bằng việc bị loại ngay ở vòng bảng World Cup 2026.

Chiến thắng của CHDC Congo trước Uzbekistan đã chính thức đẩy Hàn Quốc ra khỏi nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó khép lại hành trình của "Những chiến binh Taegeuk" ngay từ vòng bảng. Với một đội hình sở hữu những cái tên giàu kinh nghiệm và đẳng cấp thế giới như Son Heung-min, Lee Kang-in... việc bị loại sớm là một cú sốc nặng nề, báo hiệu một làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ xứ kim chi đang chờ đón họ ở quê nhà.

Giải đấu sóng gió của tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Getty)

Gợi nhớ "cơn ác mộng" tại sân bay Incheon năm 2018

Đối với các cầu thủ Hàn Quốc, hành trình trở về từ một giải đấu thất bại luôn là một trải nghiệm kinh hoàng. Văn hóa cổ vũ của quốc gia này nổi tiếng là khắt khe và tàn nhẫn bậc nhất thế giới, nơi các ngôi sao có thể bị đẩy xuống vực sâu chỉ trích ngay sau khi vừa đứng trên đỉnh cao vinh quang.

Quá khứ đã chứng minh truyền thông và người hâm mộ xứ kim chi chưa bao giờ nương tay với những thất bại của đội nhà. Còn nhớ tại World Cup 2014, thế hệ đàn anh của Son Heung-min đã phải hứng chịu một cơn mưa "kẹo mạch nha" (một hành động mang tính sỉ nhục nặng nề trong văn hóa Hàn Quốc) ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay.

Tuyển Hàn Quốc từng bị ném trứng thối khi trở về từ World Cup (Ảnh: MK)

Cơn phẫn nộ từ CĐV Hàn Quốc khiến ĐT Hàn Quốc gặp sóng gió (Ảnh: Yonhap News)

Đỉnh điểm của sự cực đoan diễn ra vào năm 2018, khi đội tuyển Hàn Quốc trở về từ World Cup tại Nga. Dù ở lượt trận cuối, họ đã tạo nên cơn địa chấn toàn cầu khi đánh bại đương kim vô địch Đức với tỷ số 2-0, nhưng việc bị loại sớm vẫn khiến một bộ phận cổ động viên quá khích nổi giận. Ngay tại sảnh thảm đỏ sân bay Incheon, một cơn mưa trứng thối và gối ôm hình củ cải (biểu tượng mang hàm ý lăng mạ) đã được ném thẳng vào vị trí của các cầu thủ. Khi đó, Son Heung-min ở tuổi 26 đã phải bàng hoàng, cúi gằm mặt bất lực nhìn những quả trứng vỡ nát ngay dưới chân mình trước hàng trăm ống kính truyền thông.

Bản lĩnh của người thủ lĩnh trước cơn giông bão

Nếu như năm 2018, chiến thắng lịch sử trước đội tuyển Đức còn được xem là "chiếc phao cứu sinh" giảm bớt phần nào cơn thịnh nộ của dư luận, thì ở giải đấu lần này, tuyển Hàn Quốc hoàn toàn trắng tay và không có bất kỳ lý do gì để bào chữa. Sự thất vọng từ công chúng đã đẩy lên tới mức đỉnh điểm.

Mũi dùi chỉ trích hiện đang chĩa thẳng vào ban huấn luyện về mặt chiến thuật, đồng thời các ngôi sao lớn cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Với tư cách là thủ lĩnh, người đội trưởng và là biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước nhà, Son Heung-min sẽ lại là người phải đứng mũi chịu sào. Ở tuổi 33, đây rất có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, và việc phải kết thúc nó bằng một chương buồn cùng viễn cảnh đối mặt với làn sóng phẫn nộ tại quê nhà là một cái kết quá nghiệt ngã.

Những ngày tới, bản lĩnh của Son Heung-min và các ngôi sao Hàn Quốc sẽ bị thử thách ở mức độ cực hạn. Họ sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp, không phải từ những tiếng la ó trên khán đài xứ người, mà từ chính cơn thịnh nộ ở quê nhà.