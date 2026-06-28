HLV World Cup nổi nóng bừng bừng, quát phóng viên ngay trên sóng truyền hình trực tiếp sau khi bị loại gây sốc

HLV Marcelo Bielsa không giấu được sự bực bội sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khiến Uruguay dừng bước tại World Cup 2026.

Bielsa mất kiên nhẫn trong cuộc phỏng vấn sau trận

Uruguay chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở lượt cuối vòng bảng. Kết quả này dường như ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của HLV Marcelo Bielsa. Trong cuộc phỏng vấn nhanh bên đường biên sau trận, chiến lược gia người Argentina tỏ rõ sự mất kiên nhẫn khi phải chờ ê-kíp truyền hình chuẩn bị.

"Nào, làm nhanh lên!", Bielsa lớn tiếng với những người đang chuẩn bị cuộc phỏng vấn. Khi cuộc trao đổi bắt đầu, HLV 70 tuổi chỉ trả lời ngắn gọn các câu hỏi. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông buông một câu: "Không có gì", với vẻ mặt đầy khó chịu.

HLV trưởng ĐT Uruguay nổi nóng quát phóng viên trên sóng truyền hình

Tiếp tục đáp trả cộc lốc khi được hỏi về Muslera

Rời khu vực đường biên, Bielsa vẫn không nguôi cơn bực bội. Trong cuộc phỏng vấn với DAZN, ông được hỏi về việc thay thủ môn Fernando Muslera sau sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất của trận đấu.

Bielsa chỉ đáp ngắn gọn: "Cậu ấy quyết định rời sân". Khi phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về tình huống này, nhà cầm quân người Argentina cắt ngang: "Tôi đã trả lời rồi."

Ông Bielsa chán nản trong phòng họp báo sau trận

Uruguay khép lại World Cup đầy thất vọng

Uruguay bước vào lượt trận cuối với hy vọng giành vé đi tiếp nhưng thất bại trước Tây Ban Nha, cùng sai lầm của thủ môn Fernando Muslera, khiến đội bóng Nam Mỹ phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Sau tiếng còi mãn cuộc, Bielsa gần như không bộc lộ cảm xúc trên sân. Tuy nhiên, thái độ căng thẳng trong hai cuộc phỏng vấn liên tiếp cho thấy sức ép lớn mà ông phải đối mặt sau khi Uruguay sớm chia tay World Cup 2026.

Về phía các cầu thủ, họ hoàn toàn bất lực, gục ngã và cùng nhau rơi nước mắt khi bị loại đầy cay đắng (Ảnh: Getty).