Siêu phẩm độc diễn của Kaishu Sano xé lưới Brazil tạo "địa chấn" cho Nhật Bản ở World Cup

Tiền vệ Kaishu Sano đã tạo cú sốc cho Brazil trong trận đấu diễn ra tại vòng 32 đội lúc 0h00 ngày 30/6.

Bước ngoặt trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 xảy ra ở phút 29. Từ một sai lầm của hàng phòng ngự Brazil, Danilo có đường chuyền hỏng ở khu vực sân nhà, tạo điều kiện cho Kaishu Sano lập tức cướp bóng và lao lên như một mũi tên ở khu vực trung lộ. Trước mặt là tiền vệ đánh chặn Casemiro, nhưng do đã phải nhận một thẻ vàng sớm, ngôi sao của Brazil không dám mạo hiểm phạm lỗi chiến thuật.

Nhận thấy khoảng trống lộ ra, tiền vệ mang áo số 21 bên phía Nhật Bản tự tin thực hiện pha đi bóng đầy lắt léo, len lỏi qua một rừng hậu vệ áo vàng xanh đang lúng túng lùi sâu. Ngay từ rìa vòng cấm, Sano không chút do dự tung cú nã đại bác chìm hiểm hóc. Trái bóng đi căng, găm thẳng vào góc thấp bên trái khung thành trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Alisson.

Bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Samurai Xanh không chỉ là một khoảnh khắc thiên tài cá nhân, mà còn là bàn thắng đầu tiên của Kaishu Sano tại sân chơi World Cup 2026. Đáng chú ý, theo thống kê, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tình huống dứt điểm này chỉ vỏn vẹn 0,06 — một minh chứng cho thấy sự xuất thần và đẳng cấp vượt trội trong pha lập công của tiền vệ người Nhật Bản.

Kaishu Sano với bàn thắng thiên tài, gây cú sốc lớn cho Brazil

Cú sút khiến hàng phòng ngự Brazil chết lặng

Thủ môn Alisson không thể cản phá

Màn trình diễn cá nhân chói sáng của Sano