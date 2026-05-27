Neymar có được mặc áo số 10 ở World Cup 2026 không?

Rộ thông tin Neymar không được mặc áo số 10 ở tuyển Brazil.

Mới đây, truyền thông rộ lên thông tin ban huấn luyện Brazil có ý định trao chiếc áo số 10 huyền thoại cho ngôi sao Vinicius Junior, còn Neymar sẽ chuyển sang khoác áo số 13. Sự thay đổi này được cho là nhằm giảm áp lực cho Neymar, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao thế hệ.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ nguồn tin uy tín UOL Esporte, kế hoạch trên sẽ không diễn ra. Cả hai ngôi sao đang có phong độ cao là Vinicius Junior và Raphinha đều chủ động nhường lại chiếc áo số 10 cho đàn anh. Đây là hành động thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối của thế hệ trẻ dành cho tầm ảnh hưởng và vị thế không thể thay thế của cựu sao Barcelona trong phòng thay đồ.

Nhiều khả năng Neymar vẫn sẽ mặc áo số 10 (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh câu chuyện số áo, tình hình sức khỏe của Neymar đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ xứ Samba. Kể từ khi trở lại khoác áo câu lạc bộ Santos, tiền đạo sinh năm 1992 liên tục gặp vận đen với các vấn đề thể trạng. Gần đây nhất, anh đã phải bỏ lỡ những trận đấu quan trọng của Santos do gặp phải chấn thương bắp chân nghiêm trọng. Nhiều nguồn tin từ truyền thông Brazil tiết lộ, mức độ chấn thương lần này phức tạp hơn những công bố ban đầu, khiến khả năng đạt 100% phong độ của anh ngay trước thềm World Cup bị đặt một dấu hỏi lớn.

Dù đối mặt với nhiều hoài nghi về mặt thể lực, Neymar vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất của tuyển Brazil. Kỳ đại hội tại Mỹ, Canada và Mexico nhiều khả năng sẽ là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh, và người hâm mộ đang kỳ vọng "vũ công Samba" tài hoa này sẽ kịp bình phục để có một giải đấu trọn vẹn.