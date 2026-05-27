Gen Messi quá đỉnh: Cậu út Ciro Messi giành giải Vua phá lưới và MVP ở tuổi lên 8

Cậu út Ciro Messi rực sáng, giúp U8 Inter Miami vô địch Dreams Cup.

Thừa hưởng tài năng từ người cha huyền thoại Lionel Messi, cậu út Ciro Messi vừa có màn trình diễn xuất sắc để đưa đội trẻ U8 Inter Miami lên ngôi vô địch tại giải đấu Dreams Cup.

Ở tuổi lên 8, Ciro Messi đã trở thành ngôi sao sáng nhất của giải đấu năm nay nhờ lối chơi thông minh và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Trong màu áo U8 Inter Miami, Ciro thể hiện phong độ thi đấu bùng nổ. Cậu nhóc khiến khán giả trên khán đài liên tục trầm trồ bằng những pha đi bóng lắt léo và khả năng dứt điểm nhạy bén, mang đậm dáng dấp của người cha siêu sao.

Ciro Messi ăn mừng danh hiệu và chức vô địch

Cậu út nhà Messi ăn mừng khi ghi siêu phẩm cực ngầu

Ciro Mesi giành 2 danh hiệu cá nhân

Vợ Messi chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng của con trai

Kết thúc giải đấu, Ciro Messi không chỉ cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch mà còn ẵm trọn hai danh hiệu cá nhân: Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu và Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP).

Trước Ciro, hai người anh trai là Thiago và Mateo cũng từng nhiều lần gây sốt khi liên tục giành danh hiệu ở các đội trẻ của Inter Miami. Việc cả ba cậu con trai nhà Messi đều tỏa sáng trên sân cỏ cho thấy niềm đam mê và tư duy chơi bóng thiên bẩm của gia đình này đang được nối tiếp một cách trọn vẹn. Dù chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng những thành tích đầu đời của Ciro Messi đang mang lại niềm vui và sự kỳ vọng lớn cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.