Đột nhập bữa tiệc thâu đêm của Arsenal, Arteta tuyên bố chấn động

Arteta phát ngôn đanh thép, hẹn ngày xưng vương châu Âu.

Những thước phim mới nhất vừa được truyền thông Anh tiết lộ đã hé lộ bầu không khí cuồng nhiệt bên trong buổi tiệc ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh của CLB Arsenal tại khu Mayfair sang trọng bậc nhất Luân Đôn. Đáng chú ý, ngay trong men say chiến thắng, HLV Mikel Arteta đã gửi tới người hâm mộ một lời tuyên bố đanh thép: "Chúng ta sẽ vô địch châu Âu vào thứ Bảy tới", tức ngày 30/5 trong trận đấu chung kết Champions League với PSG.

Sau khi chính thức khép lại cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài hơn hai thập kỷ bằng chiến thắng thuyết phục ở vòng đấu cuối, toàn bộ đội hình Arsenal cùng ban huấn luyện đã lập tức di chuyển đến một nhà hàng Địa Trung Hải cao cấp tại Mayfair để tổ chức tiệc tri ân. Nhằm ghi nhận những nỗ lực thầm lặng phía sau hậu trường, chiến lược gia người Tây Ban Nha và ban lãnh đạo CLB đã quyết định bao trọn địa điểm này, đồng thời mời toàn bộ nhân viên hậu cần, đội ngũ y tế, nhân viên tại sân tập London Colney cùng gia đình của họ tới tham dự.

Không gian xa hoa của buổi tiệc ghi nhận những khoảnh khắc bùng nổ của các ngôi sao “Pháo thủ”. Tiền vệ Declan Rice được nhìn thấy đang nhảy múa và thể hiện khả năng rap trong tiếng cổ vũ của đồng đội. Sau phần tiệc tối, các cầu thủ tiếp tục di chuyển đến hộp đêm nổi tiếng Tape để kéo dài cuộc vui đến tận rạng sáng.

Tuy nhiên, bên cạnh những giây phút xả hơi, mục tiêu tối thượng của Arsenal vẫn được định hình rõ ràng. Trong đoạn video rò rỉ từ buổi tiệc, HLV Mikel Arteta đã có bài phát biểu đầy cảm xúc trước toàn thể cầu thủ và nhân viên: "Chúng ta đã làm nên lịch sử tại Premier League, nhưng chiến dịch này vẫn chưa kết thúc. Chúng ta còn một trận đấu nữa, trận đấu lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ này. Vào thứ bảy, chúng ta sẽ là nhà vô địch châu Âu".

Phát biểu sau đêm tiệc, tiền vệ Declan Rice cũng khẳng định toàn đội đã lập tức lấy lại sự tập trung cao độ: "Đó là thông điệp mà huấn luyện viên đã quán triệt. Chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày, toàn đội sẽ trở lại sân tập. Đêm nay chúng tôi vui chơi có chừng mực vì ai cũng hiểu điều gì đang chờ đợi phía trước. Arsenal phải sẵn sàng hướng tới mục tiêu tối thượng".

Theo kế hoạch, ngay sau chuỗi hoạt động mừng công tại Luân Đôn, thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ bay sang Budapest (Hungary) để chuẩn bị cho trận chung kết UEFA Champions League lịch sử gặp Paris Saint-Germain. Đứng trước cơ hội giành cú đúp danh hiệu vĩ đại, Arsenal đang thể hiện quyết tâm cực lớn để mang chiếc cúp tai voi danh giá đầu tiên về phòng truyền thống của sân Emirates.