Bên trong bữa tiệc thâu đêm của dàn sao Arsenal mừng vô địch có gì?

Các ngôi sao của Arsenal đã ăn mừng suốt đêm để tôn vinh chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Huấn luyện viên Mikel Arteta và các ngôi sao của Arsenal đã có một đêm ăn mừng cuồng nhiệt tại trung tâm London ngay sau khi chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh, chấm dứt 22 năm dài chờ đợi của người hâm mộ đội nhà.

Chiến thắng nghẹt thở ở vòng đấu cuối cùng trước Crystal Palace đã kích hoạt một làn sóng lễ hội bùng nổ khắp vùng Bắc London. Không lâu sau màn nâng cúp hoành tráng trên thảm cỏ sân Emirates, toàn bộ ban huấn luyện và dàn cầu thủ "Pháo thủ" đã nhanh chóng chuyển địa điểm sang một hộp đêm sang trọng để chung vui cùng người thân và bạn bè.

Arteta nâng cúp vô địch (Ảnh: Alamy)

Thuyền trưởng Mikel Arteta, người hùng trong chiến tích lịch sử của Arsenal, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và vẻ nhẹ nhõm sau một mùa giải căng thẳng tột độ. Ông không ngần ngại tham gia vào các điệu nhảy cùng học trò, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nghiêm túc và nghiêm khắc thường thấy trên băng ghế chỉ đạo.

Những trụ cột quan trọng như Bukayo Saka, Declan Rice và đội trưởng Martin Odegaard trở thành tâm điểm của bữa tiệc khi liên tục ca hát, chụp ảnh kỷ niệm và nâng ly chúc mừng danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của câu lạc bộ kể từ mùa giải bất bại 2003/2004. Bầu không khí càng thêm phần sôi động với sự góp mặt của tân binh Eberechi Eze, người vừa có màn trình diễn chói sáng trước đội bóng cũ ở trận đấu quyết định.

Dàn sao Arsenal ăn mừng vô địch xuyên đêm (Ảnh: James Curley)

Dàn sao di chuyển qua hộp đêm (Ảnh: James Curley)

Bữa tiệc kéo dài đến tận rạng sáng ngày hôm sau trong niềm hân hoan tột cùng. Đối với người hâm mộ Arsenal, hình ảnh các cầu thủ ăn mừng hết mình là phần thưởng xứng đáng cho một hành trình dài kiên trì và bền bỉ. Việc lật đổ sự thống trị của Manchester City để lên ngôi vương không chỉ là câu trả lời đanh thép cho những hoài nghi, mà còn chính thức khẳng định lại vị thế số một của Arsenal tại đấu trường quốc nội. Sau đêm vui chơi thả ga này, thầy trò Mikel Arteta sẽ bước vào kỳ nghỉ hè trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngai vàng vào mùa giải tới.