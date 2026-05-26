Mới cưới được mấy bữa, Văn Thanh đã vào vai "gia trưởng", nói với vợ tiểu thư một câu khiến dân mạng bật cười

Sau đám cưới cổ tích thu hút sự chú ý lớn của truyền thông hồi giữa tháng 5, cuộc sống hôn nhân của tuyển thủ Vũ Văn Thanh và nàng tiểu thư thành Nam - Trần Bích Hạnh luôn nằm trong tầm ngắm của người hâm mộ. Vốn nổi tiếng là cặp trai tài gái sắc, cưng chiều nhau hết mực, thế nhưng mới đây, nam hậu vệ quê Hải Phòng lại khiến cồng đồng mạng một phen "bật ngửa" khi bất ngờ hóa thân thành ông chồng "gia trưởng" chính hiệu.

Cụ thể, trong video đang viral, Văn Thanh cùng bạn bè tụ tập ăn nhậu. Giữa không khí vui vẻ, nam cầu thủ đã quay một đoạn clip ngắn để "báo cáo" tình hình với bà xã ở nhà. Cứ ngỡ anh chàng sẽ nói những lời ngọt ngào, dặn vợ để cửa hay ngủ sớm và hứa hẹn về nhà đúng giờ như bao ông chồng khác. Nhưng không, Văn Thanh lại chọn một lối đi riêng vô cùng dứt khoát. Nhìn thẳng vào camera với biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, anh buông một câu "xanh rờn": "Mai mới về, ngủ trước đi!".

Đoạn clip vui vẻ ngay lập tức nhận về nhiều tương tác từ người hâm mộ. Nhiều khán giả không nhịn được cười trước sự lầy lội và khả năng "diễn sâu" của chàng tuyển thủ Việt Nam. Ai cũng thừa hiểu đây chỉ là một tiểu phẩm tự phát mà Văn Thanh tạo ra để tạo không khí hài hước khi đi chơi cùng bạn bè. Dân mạng còn để lại những bình luận trêu chọc đầy lém lỉnh: "Mới cưới được mấy bữa mà gan quá Thanh ơi", "Mạnh miệng trên video thế thôi chứ về nhà biết tay nóc nhà ngay", hay "Đúng là gia trưởng nhưng mà là gia trưởng kiểu... chuẩn bị ra phòng khách ngủ"...

Thực tế, kể từ khi công khai hẹn hò cho đến khi chính thức về chung một nhà, Văn Thanh luôn nổi tiếng là người đàn ông tâm lý và hết mực chiều chuộng Trần Bích Hạnh. Nàng WAG sinh năm 1993 không chỉ sở hữu nhan sắc nóng bỏng, gu thời trang thời thượng mà còn có gia thế "khủng" tại Ninh Bình cùng sự nghiệp kinh doanh độc lập. Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, đôi khi tấu hài bằng những "tiểu phẩm" đời thường như thế này càng khiến cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.