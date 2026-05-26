HLV Park Hang-seo khẳng định không cắt đứt với bóng đá Việt Nam dù dẫn dắt CLB Thái Lan

Sau nhiều đồn đoán, HLV Park Hang-seo đã chính thức trở lại băng ghế huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC. Thông tin được công ty đại diện DJ Management xác nhận, đánh dấu chương mới đầy bất ngờ trong sự nghiệp của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sau khi khép lại hành trình huy hoàng cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park từng tuyên bố vào năm 2023 rằng ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào tại Việt Nam hay Hàn Quốc. Đó được xem là cách ông khép lại một giai đoạn lịch sử và nhường sân khấu cho thế hệ huấn luyện viên mới.

HLV Park Hang-seo dẫn dắt CLB Kanchanaburi của Thái Lan

Thay vì lựa chọn môi trường quen thuộc, HLV Park quyết định bước vào thử thách mới tại Thái Lan - nơi không nhiều nhà cầm quân Hàn Quốc từng thành công. Theo chia sẻ từ phía DJ Management, chiến lược gia 68 tuổi nhận được nhiều lời mời từ các quốc gia khác nhau, nhưng cuối cùng ông chọn Kanchanaburi Power FC vì đây là dự án khiến ông cảm thấy còn nhiều điều cần chinh phục.

“Tôi chọn Thái Lan vì đó vẫn là một thử thách chưa hoàn thành,” HLV Park chia sẻ. Ông cũng dành lời khen cho định hướng phát triển lâu dài của đội bóng Thái Lan: “Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi Power FC dành cho bóng đá đã đánh thức đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ có thể trở thành rào cản cho những giấc mơ mới và những thử thách mới".

Đáng chú ý, HLV Park nhấn mạnh rằng việc sang Thái Lan làm việc không đồng nghĩa với việc cắt đứt mối liên hệ với bóng đá Việt Nam. Ông cho biết vẫn mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á thông qua các dự án đào tạo trẻ, trao đổi cầu thủ và kết nối bóng đá khu vực.

HLV Park Hang-seo vẫn gắn bó với Việt Nam dù có dẫn dắt đội bóng Thái Lan

Trong mắt nhiều người hâm mộ, quyết định dẫn dắt một CLB Thái Lan của HLV Park mang ý nghĩa đặc biệt. Ông từng là biểu tượng thành công của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, việc chiến lược gia người Hàn Quốc nay bắt đầu hành trình mới trên đất Thái càng khiến truyền thông khu vực chú ý.

Với Kanchanaburi Power FC, HLV Park không chỉ được kỳ vọng mang đến thành tích, mà còn đóng vai trò như cầu nối giữa bóng đá Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và cả Đông Nam Á. Một chương mới trong sự nghiệp của “phù thủy Park” chính thức bắt đầu.