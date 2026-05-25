Vinschool Central Park lập cú đúp vô địch giải bóng rổ học đường

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của ngày bế mạc chính là các trận tranh Siêu cúp, nơi những nhà vô địch xuất sắc nhất của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau hội tụ. Ở nội dung nam, đội Vinschool Central Park đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn để vượt qua đại diện thủ đô là Vinschool The Harmony, chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá toàn quốc.

Cùng lúc đó, các cô gái của Vinschool Central Park cũng thi đấu bùng nổ khi đánh bại trường THPT Phan Đình Phùng ở trận chung kết nội dung nữ, hoàn tất cú đúp vô địch tuyệt đối. Những cá nhân xuất sắc nhất giải đấu cũng được vinh danh đầy tự hào, với danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất Siêu cúp thuộc về Nguyễn Việt Thành ở nội dung nam và Nguyễn Huỳnh Phương Chi ở nội dung nữ.

Trước khi bước vào loạt trận Siêu cúp toàn quốc, vòng đấu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra vô cùng sôi nổi kể từ giữa tháng 4 với sự góp mặt của 24 đội bóng. Trải qua 48 trận đấu kịch tính với chuyên môn cao, giải đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và các gương mặt nổi bật trong phong trào bóng rổ thành phố. Kết quả chung cuộc tại khu vực, Vinschool Central Park xuất sắc giành cả hai chức vô địch nam và nữ. Xếp ở các vị trí tiếp theo là THPT Gia Định đoạt giải nhì nội dung nam, trong khi câu lạc bộ Fortis giành ngôi á quân ở nội dung nữ.

Không chỉ bùng nổ trên sân gỗ, giải đấu năm nay còn ghi nhận sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng số. Các nội dung cập nhật diễn biến thi đấu trên mạng xã hội thu hút lượt xem và tương tác lớn từ người hâm mộ, minh chứng rõ nét cho sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng dành cho một sân chơi thể thao học đường được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp.