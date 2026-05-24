Nàng thơ pickleball Alix Truong gây địa chấn khi đánh bại đội của “nữ hoàng” Anna Leigh Waters ngay trận mở màn MLP

Mới đây, Alix Truong - tay vợt pickleball gốc Việt đang lên tại Mỹ - đã tạo nên cú sốc lớn ở Major League Pickleball (MLP) 2026 khi cùng Andrei Daescu đánh bại cặp đôi Anna Leigh Waters -Noe Khlif với tỉ số 3-1 trong ngày khai màn mùa giải.

Chiến thắng lập tức gây bùng nổ cộng đồng pickleball quốc tế bởi Anna Leigh Waters hiện được xem là nữ VĐV số 1 thế giới, gần như thống trị mọi giải đấu lớn trong nhiều năm qua. Theo truyền thông pickleball Mỹ, Alix Truong khoác áo đội Columbus Sliders, còn Anna Leigh Waters là ngôi sao số một của New Jersey 5s - đội được đánh giá ứng viên vô địch hàng đầu trước mùa giải.

Alix Trương và Andrei Daescu đánh bại Anna Leigh Waters - Noe Khlif ở MLP

Việc Alix Truong đứng cùng sân với Waters vốn đã là tâm điểm chú ý, nhưng ít ai nghĩ tay vợt gốc Việt có thể góp mặt trong chiến thắng gây chấn động ngay ngày mở màn. Alix Truong thời gian gần đây nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng xem nhất của pickleball Mỹ. Cô từng giành nhiều danh hiệu tại PPA Tour Asia và liên tục được nhắc đến như “ẩn số” mới của MLP 2026.

Anna Leigh Waters không thể giữ thế thống trị ở MLP khi thất bại trước đội của Alix Trương ngay trận mở màn đôi nam nữ

Alix Trương gây sốt khi đánh bại đội của nữ hoàng pickleball Anna Leigh Waters

Đặc biệt, Alix còn được đánh giá cao nhờ khả năng đánh đôi linh hoạt và tốc độ phản xạ cực nhanh ở khu vực kitchen - yếu tố giúp cô phối hợp cực kỳ ăn ý với Andrei Daescu, một trong những tay vợt mixed doubles hàng đầu thế giới hiện nay. Trong khi đó, Anna Leigh Waters vẫn là cái tên thống trị pickleball nữ. Mới hồi tháng 3, cô còn giành “Triple Crown” tại PPA Texas Open sau khi thắng tới 16 trận liên tiếp ở cả đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Chính vì vậy, việc đội của Anna Leigh Waters thất bại trước Alix Truong và Daescu lập tức được cộng đồng pickleball xem là một trong những bất ngờ lớn nhất đầu mùa giải MLP 2026. Sau trận đấu, cái tên Alix Truong cũng được nhắc đến dày đặc trên các diễn đàn pickleball quốc tế. Nhiều fan gọi đây là “màn tuyên bố đẳng cấp” của tay vợt gốc Việt trước sân khấu lớn nhất của pickleball đồng đội chuyên nghiệp Mỹ.