Giải bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng 2026: Quy mô tăng vọt, gần 140 đội tranh tài

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026), Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng 2026 – Cúp Nestlé MILO. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử giải đấu.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15/3/2026 tại Công viên Thống Nhất, giải đấu năm nay chứng kiến sự bùng nổ về số lượng với gần 140 đội bóng đăng ký tham dự. So với con số 37 đội của mùa giải 2023, quy mô năm nay đã tăng gấp gần 4 lần, cho thấy sức hút mạnh mẽ của thể thức bóng rổ 3x3 đối với cộng đồng trẻ và những người yêu thể thao tại Thủ đô.

Họp báo công bố Giải Bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng 2026 (Ảnh: BTC)

Sự kiện không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao thuần túy mà còn là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng cột mốc 80 năm ngành Thể thao nước nhà. Việc lựa chọn Công viên Thống Nhất làm địa điểm thi đấu mang đến một không gian rộng mở, sôi động và gần gũi hơn với người dân.

BTC cho biết sẽ lắp đặt hai sân khởi động sử dụng mặt sàn đạt tiêu chuẩn FIBA (Liên đoàn Bóng rổ Thế giới), tạo điều kiện cho các vận động viên được trải nghiệm cảm giác thi đấu chuyên nghiệp ngay tại sân chơi mở rộng.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chuyên môn, Giải Bóng rổ 3x3 Hà Nội mở rộng 2026 còn được kỳ vọng tạo ra một không khí lễ hội sôi động. Các khu vực trải nghiệm, giao lưu và âm nhạc sẽ được lồng ghép, biến Công viên Thống Nhất thành điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ trong những ngày trung tuần tháng 3.