Đình Bắc lại đón tin vui

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 354/QĐ-BVHTTDL về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 23 cá nhân được bầu chọn là Đội thể thao, HLV, VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Bóng đá vinh dự nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng, gồm: Đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Bóng đá Việt Nam được khen thưởng (Ảnh: VFF)

Theo kết quả do Cục Thể dục thể thao Việt Nam công bố ngày 31/12/2025, ở hạng mục Đội thể thao tiêu biểu, Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam được bầu chọn ở vị trí số một với 1.660 điểm. Thành tích này đến từ một năm 2025 đặc biệt thành công của U22 Việt Nam, với việc đăng quang Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, toàn thắng tại Vòng loại U23 châu Á 2026, đồng thời giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam SEA Games 33. Chuỗi kết quả ấn tượng đó không chỉ khẳng định sức mạnh và bản lĩnh thi đấu của đội tuyển, mà còn phản ánh hiệu quả rõ nét của công tác đào tạo, huấn luyện và đầu tư cho bóng đá trẻ Việt Nam trong những năm qua.

Ở hạng mục Huấn luyện viên tiêu biểu, bóng đá tiếp tục chiếm ưu thế khi có hai đại diện góp mặt. Dẫn đầu danh sách bầu chọn là HLV Kim Sang-sik với 532 điểm, ghi dấu ấn đậm nét trong một năm thành công cùng các đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng được vinh danh trong nhóm 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín và những đóng góp bền bỉ của ông đối với sự phát triển và thành công ổn định của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục.

Ở hạng mục Vận động viên tiêu biểu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xếp thứ ba chung cuộc với 693 điểm. Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ này khi anh cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành Huy chương Vàng SEA Games 33, đồng thời là góp sức cùng CLB Công An Hà Nội đoạt Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia. Những thành tích nổi bật đó giúp Đình Bắc giành danh hiệu “Quả bóng Bạc Việt Nam 2025” và “Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất 2025”.