Harry Maguire bị tuyên án tù treo

Sau nhiều năm theo đuổi tiến trình pháp lý, trung vệ của Manchester United, Harry Maguire, đã chính thức nhận bản án từ tòa án Hy Lạp liên quan đến vụ bê bối chấn động tại đảo Mykonos vào mùa hè năm 2020.

Theo The Sun, phiên tòa phúc thẩm vừa kết thúc vào đầu tháng 3/2026, thẩm phán đã tuyên phạt Harry Maguire 15 tháng tù treo. Các tội danh được xác lập bao gồm tấn công (mức độ ít nghiêm trọng), chống người thi hành công vụ và cố gắng hối lộ.

Maguire bị kết án tù treo (Ảnh: Getty)

So với bản án sơ thẩm năm 2020 (21 tháng 10 ngày tù treo), mức án mới này đã được giảm nhẹ đáng kể. Tuy nhiên, do là án treo, cầu thủ người Anh sẽ không phải chấp hành hình phạt trong tù trừ khi tái phạm trong thời gian thử thách tại Hy Lạp.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc xô xát bên ngoài quán bar vào tháng 8/2020, khi Maguire đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình. Theo hồ sơ cảnh sát, trung vệ này và nhóm bạn đã có hành vi bạo lực với các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục. Ngược lại, phía Maguire luôn khẳng định họ chỉ đang cố gắng bảo vệ em gái anh là Daisy, người được cho là đã bị hai người lạ mặt tiêm thuốc mê.

Maguire và em gái (Ảnh: BBC)

Tại phiên phúc thẩm, các luật sư của Maguire tiếp tục nhấn mạnh rằng thân chủ của họ là nạn nhân của một vụ hành hung từ cảnh sát không mặc sắc phục và không tự giới thiệu danh tính. Maguire từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng anh đã thực sự lo sợ cho tính mạng của mình và nghĩ rằng mình đang bị bắt cóc.

Dù mức án đã được giảm, Harry Maguire vẫn không chấp nhận phán quyết này. Thông qua đội ngũ pháp lý, anh khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hy Lạp để đấu tranh cho sự trong sạch của mình.

Về phía Manchester United, câu lạc bộ vẫn duy trì sự ủng hộ đối với trung vệ này. Bản án không gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu của Maguire tại Premier League cũng như các giải đấu quốc tế.