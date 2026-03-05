Cả nhà Beckham thống thiết gọi tên Brooklyn bày tỏ tình yêu nhưng cậu cả vẫn chỉ say mê bên vợ, tuyệt đối "silent treament" với gia đình ruột thịt

David Beckham và Victoria đang mong muốn xoá tan những căng thẳng kéo dài với con trai cả Brooklyn. Dù Brooklyn từng đưa ra một bài đăng dài đầy cáo buộc, bạn bè thân thiết của gia đình tiết lộ rằng tình yêu của cặp đôi dành cho con trai chưa bao giờ thay đổi. “Họ luôn yêu Brooklyn vô điều kiện, bất kể điều gì xảy ra. Họ có thể vượt qua tổn thương để nhìn vào điều quan trọng nhất - đó là con trai mình".

Nhành ô liu công khai nhân sinh nhật tuổi 27

Hôm 4/3, David đã gửi đi một thông điệp đầy cảm xúc trên Instagram nhân sinh nhật 27 tuổi của Brooklyn. Cựu danh thủ chia sẻ ảnh thời thơ ấu của con trai và gọi anh bằng biệt danh thân mật “Buster”, kèm lời dẫn: “Hôm nay con 27 tuổi. Chúc mừng sinh nhật Bust. Chúng ta yêu con".

Chỉ ít phút sau, Victoria cũng đăng lại hình ảnh tương tự cùng lời nhắn: “Chúc mừng sinh nhật Brooklyn, chúng ta yêu con rất nhiều”, kèm thêm một bức ảnh cô tươi cười bên con trai và loạt biểu tượng trái tim.

Cả hai cậu em trai Romeo và Cruz - những người từng bị Brooklyn cáo buộc đã tấn công mình trên MXH theo chỉ đạo của bố mẹ - cũng gạt bỏ hiềm khích, đăng ảnh thân thiết bên anh thời thơ ấu nhân ngày sinh nhật tuổi 27 của Brooklyn.

Theo bạn bè, việc cả gia đình đồng loạt đăng bài cho thấy họ sẵn sàng gạt bỏ mọi hiểu lầm vì tình yêu dành cho Brooklyn. “Thật đau lòng khi cách duy nhất họ có thể giao tiếp lúc này dường như là qua mạng xã hội”, một người thân cận nói.

Gia đình hai bên cùng lên tiếng

Không chỉ cha mẹ, em trai Romeo cũng chia sẻ ảnh tuổi thơ cùng Brooklyn (dù không kèm chú thích). Ông bà nội Ted và Hilary Beckham đăng lời chúc mừng sinh nhật kèm hình ảnh Brooklyn và vợ anh - nữ diễn viên Nicola Peltz - với thông điệp: “Hy vọng con có một ngày tuyệt vời. Yêu thương từ ông nội và Hilary".

Các nguồn tin gần đây cho biết Brooklyn vẫn giữ liên lạc thường xuyên với ông bà nội, dù mối quan hệ với cha mẹ vẫn còn nhiều khoảng cách.

Hiện sống tại Mỹ cùng Nicola, Brooklyn từng gây xôn xao khi đăng tải tuyên bố dài sáu trang vào tháng 1, khẳng định cha mẹ cố gắng kiểm soát hình ảnh gia đình và ưu tiên danh tiếng công chúng hơn mối quan hệ cá nhân. Anh cho rằng nhiều thông tin trên truyền thông là sai sự thật và nhấn mạnh “sự thật rồi sẽ lộ ra”.

Những dấu hiệu đáng buồn

Brooklyn không hề đáp lại bất kì lời yêu thương nào từ gia đình Beckham. Và cả nhà Beckham hiện tại đăng ảnh liên quan đến Brooklyn chỉ là ảnh thời thơ ấu khi anh là đứa trẻ ngoan, chưa từng phản nghịch chống đối bố mẹ như hiện tại.

Ngoài ra, ga đình Beckham cũng mới tổ chức sinh nhật 21 tuổi hoành tráng cho Cruz tại nhà hàng sang trọng The MAINE ở Mayfair, với sự góp mặt của hầu hết thành viên - ngoại trừ Brooklyn. Trong bài đăng chúc mừng con út, David nhấn mạnh niềm tự hào về “một người con tử tế, chu đáo và trung thành tuyệt đối với gia đình”, lời lẽ được cho là mang nhiều ẩn ý giữa bối cảnh mối quan hệ với con trai cả đang căng thẳng.

Hy vọng hàn gắn

Đây không phải lần đầu David gửi “nhành ô liu” công khai. Đêm Giao thừa trước đó, ông từng chia sẻ loạt ảnh gia đình, trong đó có Brooklyn thời niên thiếu, cùng dòng chú thích: “Bố yêu tất cả các con rất nhiều… Các con là cuộc đời của bố".

Giữa những ồn ào và khoảng lặng, thông điệp mà Victoria và David gửi đi lần này khá rõ ràng: cánh cửa gia đình vẫn luôn rộng mở. Và dù những khác biệt có sâu sắc đến đâu, họ vẫn chọn tình yêu thương làm điểm tựa để hy vọng một ngày không xa, mọi khúc mắc sẽ được hóa giải.

Tú.