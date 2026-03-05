Khánh Thi - Phan Hiển bất ngờ chúc phúc Mỹ Tâm và Mai Tài Phến: Nói thẳng là mập mờ đáng yêu!

Mới đây, trên trang cá nhân Khánh Thi Phan Hiển đã thu hút sự chú ý của dư luận khi dành những lời "có cánh" cho cặp đôi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Đáng chú ý, phản ứng của người hâm mộ không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ ca sĩ "Họa mi tóc nâu" mà còn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho chính tổ ấm của Khánh Thi – Phan Hiển.

Khánh Thi đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về cảm xúc sau khi vô tình xem được đoạn clip của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến. Dưới góc nhìn của một người phụ nữ đang viên mãn trong hôn nhân, Khánh Thi không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài "đáng yêu" và sự gắn kết của cặp đôi nghệ sĩ này.

"Cảm nhận của Thi là họ đáng yêu nha. Thấy Tâm nói và cười là hiểu. Tự dưng muốn chúc cả hai hạnh phúc. Vì nó dễ thương, thật và mập mờ đáng yêu", nữ kiện tướng cho biết.

Lời nhận xét này ngay lập tức "gây bão" bởi Khánh Thi đã chạm đúng vào điểm mà khán giả tò mò bấy lâu nay. Cô cho rằng chính nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của Mỹ Tâm khi ở bên Mai Tài Phến là minh chứng rõ nhất.

Chia sẻ gây sốt của Khánh Thi Phan Hiển (Ảnh: CMH)

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, phần bình luận đã trở thành nơi hội ngộ của những người hâm mộ yêu mến cả hai cặp đôi. Thay vì những tranh cãi thường thấy trong showbiz, đa số ý kiến đều là những lời chúc phúc và sự đồng cảm sâu sắc.

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra điểm tương đồng giữa hai cặp đôi và để lại bình luận: "Ai cũng chúc phúc, họ đáng yêu mà, cả Thi và Hiển cũng đáng yêu mà". Hay một bình luận khác nhận được nhiều lượt yêu thích: "Cặp này đẹp đôi giống Khánh Thi - Phan Hiển luôn. Yêu cả hai cặp này".