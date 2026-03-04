Thông tin trước trận đấu

ĐT nữ Việt Nam gặp đội tuyển Ấn Độ trận ra quân (Ảnh: VFF)

Nằm tại bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam hiểu rằng mỗi trận đấu tại vòng bảng đều là một trận chung kết. Trong bối cảnh Nhật Bản được dự báo sẽ chiếm ngôi đầu bảng, mục tiêu thực tế nhất của Huỳnh Như và các đồng đội là vị trí nhì bảng hoặc nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Do đó, một chiến thắng trước Ấn Độ trong ngày ra quân không chỉ mang lại 3 điểm mà còn là cú hích tinh thần cực lớn.

Xét trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam (hạng 37) đang chiếm ưu thế rõ rệt so với Ấn Độ (hạng 67). Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ chúng ta khi trong lần chạm trán gần nhất tại vòng loại Olympic 2024, Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1.

Về mặt nhân sự, HLV Mai Đức Chung đang sở hữu đội hình kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những cái tên kỳ cựu như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều vẫn là bộ khung vững chắc, trong khi các nhân tố trẻ đang ngày càng trưởng thành sau các đợt tập huấn dài hạn. Phía bên kia chiến tuyến, Ấn Độ dù có sự tiến bộ về thể lực nhưng vẫn thường bộc lộ sơ hở trong khâu phòng ngự trước những đội bóng có lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhỏ như Việt Nam.