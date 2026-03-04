Cựu cầu thủ đội tuyển Việt Nam qua đời

Làng bóng đá Việt Nam vừa nhận tin buồn khi cựu tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa – người từng có nhiều đóng góp cho bóng đá Đồng Tháp, HAGL và Đội tuyển quốc gia đã đột ngột qua đời tại quê nhà Đồng Tháp ở tuổi 49.

Cựu tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa sinh năm 1977, là một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá xứ Sen hồng giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sự ra đi bất ngờ của cựu cầu thủ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Minh Nghĩa khi được gọi lên đội dự tuyển Việt Nam năm 1998 (Ảnh: Vietnam Football Pic)

Trong ký ức của người hâm mộ bóng đá miền Tây, Minh Nghĩa là mẫu tiền đạo điển hình với lối chơi càn lướt, giàu thể lực và tốc độ. Sự nghiệp của Minh Nghĩa đạt đến độ chín khi chuyển lên thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai. Tại đội bóng phố Núi, ông tiếp tục khẳng định giá trị của mình. Trên bia đá ghi danh lịch sử của CLB năm 2006, cái tên Nguyễn Minh Nghĩa cùng số áo 19 vẫn còn được lưu giữ như một phần của đội hình đã đưa HAGL cán đích ở vị trí thứ 4 tại V.League năm đó.

Ở cấp độ quốc tế, Minh Nghĩa cũng có những cột mốc đáng nhớ khi lần đầu được gọi lên đội dự tuyển quốc gia năm 1998; Góp mặt trong danh sách tham dự SEA Games 21. Được HLV Henrique Calisto triệu tập vào ĐTQG. Sau khi rời HAGL, Minh Nghĩa còn có thời gian cống hiến cho CLB Cần Thơ trước khi giã từ sân cỏ chuyên nghiệp. Dù đã rời xa ánh hào quang sân cỏ nhiều năm, hình ảnh một tiền đạo mạnh mẽ, hiền lành ngoài đời nhưng rực cháy trên sân vẫn luôn in đậm trong tâm trí bạn bè, đồng đội.