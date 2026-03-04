Bạn gái “trâm anh thế phiệt” đưa Văn Thanh đi mua hàng hiệu, chọn toàn món đắt tiền

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Trần Bích Hạnh - bạn gái hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thú vị lúc cô nàng "tháp tùng" Văn Thanh đi mua sắm tại cửa hàng hàng hiệu. Điều khiến dân tình chú ý không chỉ là sự xuất hiện của chàng hậu vệ điển trai, mà còn bởi độ chịu chi của nửa kia vốn có gia thế là tiểu thư “trâm anh thế phiệt”.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Văn Thanh trực tiếp lựa đồ, Bích Hạnh thanh toán và không ngần ngại chốt những món phụ kiện đắt đỏ. Từ giày lười LV giá hơn ba mươi triệu đến thắt lưng của nhà mốt xa xỉ, tất cả đều nằm trong danh sách mua sắm.

Bạn gái đưa Văn Thanh đi mua hàng hiệu

Ở một khoảnh khắc khác, Văn Thanh ngồi thử giày trong cửa hàng, chăm chú ngắm nghía đôi sneaker trắng tinh mới tinh. Biểu cảm vừa thích thú vừa “đắn đo” của anh chàng khiến netizen bật cười. Trong khi đó, bạn gái lại tỏ ra cực kỳ dứt khoát, nhất quyết không mua thêm cho anh chàng đôi giày giá mấy chục triệu đồng dù Văn Thanh dùng giọng ốm để năn nỉ.

Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi Văn Thanh - Bích Hạnh ngày càng thoải mái xuất hiện cùng nhau. Nếu như trước đây chuyện tình của Văn Thanh khá kín tiếng, thì thời gian gần đây, cả hai thường xuyên bị bắt gặp đồng hành trong các buổi hẹn hò, mua sắm hay du lịch.

Việc bạn gái mạnh tay chi tiền mua quà cho Văn Thanh cũng khiến dân mạng xuýt xoa: “Đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu”, “Bạn gái thế này ai mà không mê!”. Dù vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây đơn giản là món quà thể hiện tình cảm, và với điều kiện của cả hai, những món đồ xa xỉ ấy không phải điều quá bất ngờ.

Dù thế nào đi nữa, màn đi mua quà lần này vẫn đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả. Và với phong độ trên sân lẫn chuyện tình ngoài đời ngày càng thăng hoa, Vũ Văn Thanh đang có một giai đoạn đáng nhớ cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng.