Bùi Tiến Dũng có gì ở tuổi 29?

Ngày 28/2 vừa qua, "thủ môn quốc dân" một thời Bùi Tiến Dũng đã chính thức bước sang tuổi 29. Khác với những bữa tiệc ồn ào hay ánh đèn sân cỏ rực rỡ, Tiến Dũng đón tuổi mới một cách giản dị bên gia đình nhỏ. Đây là giai đoạn "quãng nghỉ" bắt buộc của thủ thành gốc Thanh Hóa sau ca phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước gặp phải hồi tháng 10/2025 tại V.League.

Dù đang tạm rời xa sân cỏ để hồi phục, sức hút của cái tên Bùi Tiến Dũng vẫn không hề giảm sút. Trên mạng xã hội, anh nhận được hàng ngàn lời chúc từ đồng đội và người hâm mộ. Đáp lại tình cảm đó, thủ thành sinh năm 1997 chia sẻ sự lạc quan và úp mở về những dự định mới trong năm 2026.

Tuổi 29 khá trầm lắng của Bùi Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Hành trình gần một thập kỷ chinh phục những đỉnh cao

Nhìn lại hành trình gần 10 năm qua, Bùi Tiến Dũng sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải mơ ước. Khởi đầu từ việc giành hạng Ba U19 châu Á 2016, anh nhanh chóng khẳng định tài năng khi trở thành người gác đền số một của Việt Nam tại đấu trường U20 World Cup 2017 và cùng CLB Thanh Hóa giành ngôi Á quân V.League cùng năm.

Đỉnh cao sự nghiệp của Dũng gắn liền với kỳ tích Thường Châu khi anh cùng đồng đội giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tiếp nối bằng vị trí hạng Tư ASIAD và chức vô địch AFF Cup lịch sử trong cùng năm. Những đóng góp quan trọng này đã giúp anh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba từ Nhà nước.

Không dừng lại ở đó, năm 2019 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của thủ môn này khi anh thâu tóm bộ danh hiệu quốc nội gồm chức vô địch V.League, Cúp Quốc gia, hạng Ba AFC Cup và đặc biệt là tấm HCV SEA Games sau nhiều thập kỷ chờ đợi của bóng đá Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, anh bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân tấm HCĐ Cúp Quốc gia 2020 và thêm một lần bước lên bục cao nhất của V.League vào năm 2023. Gần đây nhất, trước khi gặp chấn thương, Bùi Tiến Dũng còn tạo nên khoảnh khắc gây sốt khi trực tiếp ghi 1 bàn thắng tại đấu trường V.League 2024/25.

Tiến Dũng đã có một sự nghiệp đỉnh cao (Ảnh: FBNV)

Bản lĩnh và sự trưởng thành ở tuổi 29

Ở tuổi 29, Bùi Tiến Dũng không còn là chàng trai trẻ đầy bỡ ngỡ của năm 2018. Anh hiện tại là một người đàn ông của gia đình, bản lĩnh hơn trước những sóng gió dư luận. Sự đồng hành của người vợ mẫu Tây Dianka Zakhidova và con trai Danil chính là điểm tựa vững chắc nhất để anh vượt qua chấn thương lần này.

Cuộc sống gia đình viên mãn (Ảnh: FBNV)

Dù ánh hào quang rực rỡ của Thường Châu đã lùi xa, nhưng với bảng thành tích "khủng" và ý chí bền bỉ, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một màn tái xuất mạnh mẽ của Bùi Tiến Dũng sau khi hồi phục. Tuổi 29 của anh có thể là một quãng lặng, nhưng đó là quãng lặng cần thiết để tích lũy năng lượng cho những chương mới trong sự nghiệp.