Cựu sao Inter Milan muốn quay về Iran chiến đấu bảo vệ quê hương?

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin một tiền đạo nổi tiếng của tuyển Iran muốn rời châu Âu để trở về quê hương gia nhập quân đội giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Cái tên bị réo gọi nhiều nhất là Mehdi Taremi - chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia Iran.

Theo những đồn đoán xuất hiện trên nhiều nền tảng, Taremi được cho là đã bày tỏ mong muốn tạm dừng sự nghiệp thi đấu cho CLB Olympiakos tại Hy Lạp để trở về bảo vệ đất nước. Thông tin này nhanh chóng khiến người hâm mộ xôn xao, bởi tiền đạo sinh năm 1992 hiện vẫn đang thi đấu tại châu Âu và là trụ cột quan trọng của đội tuyển Quốc gia Iran.

Tin đồn Taremi muốn từ bỏ sự nghiệp bóng đá về gia nhập quân đội là khó xác minh tính chính xác

Tuy nhiên, sự thật lại không “drama” như lời đồn. Nhà báo Erfan Hoseiny theo sát bóng đá nước này đã lên tiếng khẳng định đây chỉ là tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, chưa hề có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ phía Taremi hay Liên đoàn bóng đá Iran.

Thực tế, trong bối cảnh tình hình khu vực nhạy cảm, các thông tin liên quan tới cầu thủ Iran dễ dàng bị thổi phồng và suy diễn. Việc một ngôi sao thể thao được gắn với câu chuyện “bỏ sân cỏ ra chiến trường” càng khiến tin đồn lan nhanh với tốc độ chóng mặt.

Hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy Mehdi Taremi có ý định gia nhập quân đội hay tạm dừng sự nghiệp. Phần lớn nguồn tin uy tín đều bác bỏ thông tin này, cho rằng đây chỉ là sản phẩm của suy đoán trên mạng.

Một lần nữa, câu chuyện cho thấy chỉ cần một dòng tin chưa kiểm chứng, MXH hoàn toàn có thể biến nó thành “tâm bão” trong vài giờ đồng hồ.