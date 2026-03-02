Khoảng 20 nữ VĐV bóng chuyền thiệt mạng vì không kích vào nhà thi đấu Iran

Theo truyền thông địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều nữ VĐV bóng chuyền đang có mặt bên trong nhà thi đấu để tập luyện. Ít nhất bốn quả tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực này, trong đó một quả trúng trực tiếp vào công trình thể thao, gây thương vong nghiêm trọng. Ngoài các VĐV, một số dân thường cũng được cho là có mặt gần hiện trường.

Hiện danh tính cụ thể của các nạn nhân chưa được công bố đầy đủ. Chưa rõ họ có phải thành viên đội tuyển quốc gia Iran hay chỉ là VĐV cấp địa phương. Các cơ quan chức năng Iran đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Căng thẳng leo thanh ở Trung Đông (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang leo thang. Truyền thông Iran cáo buộc các đợt không kích gần đây do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, phía các bên liên quan chưa đưa ra xác nhận chính thức về vụ tấn công cụ thể vào nhà thi đấu ở Lamerd.

Trước đó, một số địa điểm dân sự khác tại miền Nam Iran cũng được cho là đã hứng chịu không kích, làm dấy lên lo ngại về mức độ ảnh hưởng tới người dân thường.

Thông tin về cái chết của gần 20 nữ VĐV gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Bóng chuyền nữ vốn là một trong những môn thể thao phát triển tại Iran, đặc biệt ở các giải trẻ và phong trào địa phương. Sự việc lần này không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình các nạn nhân mà còn là cú sốc đối với cộng đồng thể thao quốc gia.

Hiện giới chức Iran tiếp tục cập nhật số liệu thương vong, trong khi cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để xung đột gây thêm tổn thất cho dân thường.