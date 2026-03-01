Bí mật sau chiếc camera sắp làm thay đổi hoàn toàn môn Pickleball

Từ năm 2026, bộ môn Pickleball sẽ chính thức bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) trong vai trò “trọng tài điện tử” hứa hẹn sẽ loại bỏ hoàn toàn những tranh chấp về bóng trong hay ngoài sân, mang lại sự minh bạch tuyệt đối cho các giải đấu chuyên nghiệp.

Trong những năm gần đây, Pickleball đã phát triển từ một trò chơi giải trí gia đình trở thành một môn thể thao chuyên nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, đi kèm với sự chuyên nghiệp hóa và giá trị tiền thưởng ngày càng lớn là những áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai các trọng tài. Những tình huống bóng đi với tốc độ cao, rơi sát vạch kẻ sân luôn là nguồn cơn của những cuộc tranh luận nảy lửa, thậm chí là những cáo buộc gian lận làm gián đoạn nhịp độ trận đấu.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Pickleball Inc. – đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp Pickleball đã công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với PlayReplay, một công ty công nghệ thể thao tiên tiến. Theo đó, hệ thống xác định bóng tự động bằng AI sẽ chính thức được triển khai tại các giải đấu danh giá nhất hành tinh như PPA Tour và Major League Pickleball (MLP) kể từ năm 2026.

AI trong vai trò trọng tài điện tử (Ảnh: Pickleball Inc.)

Công nghệ tối giản, hiệu quả tối đa

Khác với hệ thống mắt diều hâu (Hawk-Eye) cồng kềnh trong tennis, giải pháp của PlayReplay được thiết kế với sự tối giản đáng kinh ngạc. Hệ thống chỉ bao gồm bốn camera nhỏ gọn gắn trực tiếp trên cột lưới. Thiết kế này giúp thiết bị gần như "tàng hình" trước mắt khán giả và người chơi, không gây vướng víu hay ảnh hưởng đến mỹ quan sân đấu.

Dù nhỏ gọn, sức mạnh của hệ thống nằm ở thuật toán AI xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Các camera liên tục theo dõi quỹ đạo bóng, vị trí rơi và các lỗi vi phạm khu vực cấm (kitchen). Ngay khi bóng rơi ngoài sân, hệ thống có thể phát ra âm thanh thông báo "OUT" quen thuộc, giúp trận đấu diễn ra liền mạch mà không cần sự can thiệp thủ công từ con người.

Hệ thống được vận hành với hai chế độ linh hoạt xác định trực tiếp và xem lại tình huống. Ở chế độ xem lại, vận động viên có thể yêu cầu hình ảnh mô phỏng 3D để kiểm chứng quyết định, đảm bảo tính công bằng cao nhất. Thậm chí, ban tổ chức còn có thể tùy chỉnh giọng nói thông báo để tăng tính giải trí và trải nghiệm cho người xem.

Từ sân đấu chuyên nghiệp đến cộng đồng nghiệp dư

Không chỉ dừng lại ở việc làm trọng tài, AI còn đóng vai trò là một "huấn luyện viên ảo" đắc lực. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu chi tiết về tốc độ bóng, độ xoáy, và sơ đồ vị trí rơi bóng của từng vận động viên. Những số liệu này giúp các tay vợt phân tích sâu sắc về điểm mạnh, điểm yếu và tiến trình phát triển của bản thân sau mỗi trận đấu.

Ông Hans Lundstam, CEO của PlayReplay, nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ hoàn toàn những áp lực và sai sót không đáng có từ con người, mang lại sự minh bạch cho môn thể thao này". Đáng chú ý, tham vọng của Pickleball Inc. không chỉ dừng lại ở các giải đấu chuyên nghiệp. Trong tương lai gần, công nghệ này sẽ được phổ biến rộng rãi đến các câu lạc bộ và sân chơi công cộng.

Khi đó, một người chơi phong trào cũng có thể tiếp cận với những phân tích dữ liệu chuyên nghiệp như những ngôi sao hàng đầu thế giới. Việc đưa AI vào sân đấu không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, mà còn là lời khẳng định cho sự chuyên nghiệp hóa toàn diện của Pickleball, đưa bộ môn này tiệm cận với các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các môn thể thao Olympic.