Cầm cúp vô địch và vị trí top 1 thế giới: Cơ thủ Dương Quốc Hoàng nói gì về cảm giác "sĩ" nhất sự nghiệp?

Sáng ngày 23/2/2026 (giờ Việt Nam), cơ thủ Dương Quốc Hoàng đã viết nên trang sử mới cho billiards nước nhà khi chính thức đăng quang ngôi vô địch tại giải Premier League Pool 2026 diễn ra tại Florida, Mỹ. Tuy nhiên, đến ngày 1/3, Dương Quốc Hoàng mới có thời gian ngồi chia sẻ lại hành trình đã qua.

Dương Quốc Hoàng với chức vô địch ngay đầu năm Bính Ngọ 2026 (Ảnh: FBNV)

Ăn Tết trên bầu trời

Trong khi hàng triệu gia đình Việt Nam đang quây quần bên mâm cơm Tất niên vào ngày 27 Tết, Dương Quốc Hoàng lại lặng lẽ xách vali ra sân bay. Đối với anh, đây là một "cái Tết bay" đúng nghĩa với 26 tiếng đồng hồ vắt vẻo trên bầu trời qua hai chặng bay dài để tiến tới Mỹ. Khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng tại quê nhà cũng là lúc Hoàng đang lủi thủi đi chợ giữa cái nắng trưa chang chang nơi đất khách.

Anh bồi hồi nhớ lại: "Hoàng lọ mọ xoay xở soạn một mâm cúng Giao thừa nơi đất khách. Hài hước là tìm mỏi mắt chẳng ra nổi một nén nhang. Năm nay không có pháo hoa rợp trời, nhưng trong lòng mình đã nổ những tràng pháo quyết tâm phải 'mở bát' năm mới rực rỡ mới được".

Bản lĩnh tại "Cỗ máy vắt sức" Premier League Pool

Premier League Pool vốn nổi tiếng là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Với thể thức thi đấu vòng tròn liên tục, các cơ thủ phải đối diện với cường độ thi đấu dày đặc, bào mòn cả thể lực lẫn trí lực.

Dương Quốc Hoàng thẳng thắn chia sẻ, giải đấu không khác gì một "cỗ máy vắt sức" thượng hạng. Có những thời điểm, ngay cả những cơ thủ hàng đầu thế giới cũng phải đỏ hoe mắt vì thiếu ngủ, hay rơi vào trạng thái tâm lý cực đoan vì quá mệt mỏi. Tại đây, sự yếu đuối không có chỗ đứng; chỉ có bản lĩnh và sự lỳ lợm mới giúp vận động viên trụ vững.

Chức vô địch và cảm giác "sĩ" rất đời thường

Vượt qua mọi rào cản, Dương Quốc Hoàng đã bảo vệ thành công bản lĩnh của mình để bước lên bục cao nhất. Trước những ý kiến trái chiều về giải đấu, nhà vô địch nhìn nhận một cách đầy triết lý: "Nó giống như một bữa ăn: ăn không quá no để sinh ra chây ì, nhưng cũng không bị đói. Một trạng thái 'vừa đủ' để thấy rằng cả giải đấu và bản thân các cơ thủ vẫn còn dư địa để bùng nổ hơn nữa".

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng (iconic) nhất chính là lúc chai champagne được bật tung. Mọi áp lực dồn nén suốt nhiều ngày qua dường như tan biến theo lớp bọt trắng xóa. Cầm chiếc cúp trên tay và nhìn lại vị trí Top 1 trên bảng xếp hạng thế giới, cơ thủ người Quảng Ninh không giấu nổi sự tự hào: "Nói thật là cảm giác lúc ấy nó... 'sĩ' thật sự mọi người ạ. Sướng lắm!"

Chức vô địch Premier League Pool 2026 không chỉ là món quà Tết ý nghĩa nhất dành cho cá nhân Dương Quốc Hoàng, mà còn là lời khẳng định vị thế của Billiards Việt Nam trên bản đồ thế giới.