Xuân Son báo tin vui

Phút 65 trên sân Thiên Trường trận Nam Định và Ninh Bình, từ một tình huống phối hợp sắc nét, Nguyễn Xuân Son chọn vị trí thông minh trong vòng cấm, dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn đội khách, san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng này chính là bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu, chấm dứt chuỗi trận "tịt ngòi" đầy áp lực của chân sút nhập tịch này sau khi trở lại từ chấn thương.

Sự bùng nổ của Xuân Son không chỉ giúp Nam Định lấy lại thế trận mà còn tiếp thêm hưng phấn để đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng thắng 3-2 chung cuộc. Ba điểm giành được giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cắt đứt mạch 9 trận chỉ hòa và thua, đồng thời khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Xuân Son ghi bàn ngay trước thời điểm tuyển Việt Nam sắp hội quân (Ảnh: TXNĐ)

Từ "mật mã" đến hành động thực tế

Màn trình diễn rực sáng của Xuân Son tối nay dường như là lời khẳng định cho thông điệp đầy ẩn ý anh từng gửi đi cách đây gần một năm. Sau thất bại 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia vào tháng 6/2025, Xuân Son từng gây xôn xao với dòng trạng thái vỏn vẹn: "31/3/2026" .

Thời điểm đó, tiền đạo này đang phải điều trị chấn thương dây chằng và lỡ hẹn với loạt trận vòng loại Asian Cup 2027. Dòng trạng thái ngắn gọn chính là "mật mã" về ngày tái đấu Malaysia, trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp của tuyển Việt Nam. Nhiều người từng hoài nghi liệu Xuân Son có kịp lấy lại phong độ sau một năm nghỉ thi đấu hay không.

Với bàn thắng quan trọng vào lưới Ninh Bình, Xuân Son đã chứng minh anh không chỉ nói suông trên mạng xã hội. Việc tìm lại bản năng sát thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt là tín hiệu cực vui cho HLV Kim Sang-sik.

Trận thắng này là bước đệm hoàn hảo về cả phong độ lẫn tâm lý cho Xuân Son. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cột mốc 31/3/2026, tiền đạo quan trọng của bóng đá Việt Nam đã sẵn sàng để hiện thực hóa lời hứa trước "Những chú hổ vàng" Malaysia.