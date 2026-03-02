Đẳng cấp Trần Quyết Chiến ngược dòng ngoạn mục, billiards Việt Nam vô địch thế giới

Khuya ngày 1/3 (giờ Việt Nam), nhà thi đấu tại Viersen (Đức) chứng kiến trận tái đấu đầy duyên nợ giữa đội tuyển Việt Nam và đội chủ nhà Đức tại chung kết giải vô địch Billiards Carom 3 băng đồng đội thế giới 2026. Với bản lĩnh kiên cường và những đường cơ đẳng cấp, Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã xuất sắc đánh bại đội tuyển chủ nhà Đức trong trận chung kết kịch tính, mang về chức vô địch đồng đội thế giới lần thứ hai cho Billiards Việt Nam.

Việt Nam lần thứ 2 vô địch Billiards Carom 3 băng (Ảnh: UMB)

Theo đó, Trần Quyết Chiến chạm trán với cơ thủ kỳ cựu Martion Horn, trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự đụng Amir Ibraimov.

Trận đấu khởi đầu đầy căng thẳng khi hai bên giằng co từng điểm số. Bước ngoặt xảy ra ở lượt cơ thứ 12, Martin Horn bất ngờ tung sê-ri 12 điểm để dẫn Quyết Chiến 23-19 trước giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, bản lĩnh của cơ thủ hạng đầu thế giới đã được Quyết Chiến khẳng định đúng lúc.

Sau khi san bằng cách biệt 26-26 ở hiệp hai, Quyết Chiến đã khiến cả khán phòng nín thở khi điểm số đang là 29-30. Ở lượt cơ thứ 17, anh lạnh lùng thực hiện chuỗi sê-ri 11 điểm liên tiếp để kết thúc trận đấu với tỉ số 40-30. Chiến thắng này không chỉ giúp Quyết Chiến duy trì mạch toàn thắng tại giải mà còn tạo đà tâm lý cực lớn cho đồng đội.

Trần Quyết Chiến thi đấu tự tin (Ảnh: UMB)

Ở bàn đấu bên cạnh, Nguyễn Trần Thanh Tự đối đầu với tài năng trẻ Amir Ibraimov. Khác với kịch bản rượt đuổi của Quyết Chiến, Thanh Tự là người nắm quyền kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian. Dù Ibraimov có những nỗ lực bùng nổ ở giai đoạn cuối nhằm lật ngược thế cờ, Thanh Tự vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết để giành chiến thắng sát nút 40-38 sau 28 lượt cơ.

Với hai chiến thắng đơn thuyết phục, đội tuyển Việt Nam chính thức đăng quang chức vô địch đồng đội thế giới 2026 mà không cần đến loạt trận song tô (Scotch Double). Đây là lần thứ hai trong lịch sử Billiards Việt Nam đứng trên đỉnh cao nhất của giải đấu danh giá này. Trước đó vào năm 2024, bộ đôi Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh cũng từng mang về vinh quang tương tự.