Tình hình World Cup 2026 thế nào nếu đội tuyển Iran chính thức rút lui?

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Taj. Trong một cuộc phát biểu trên truyền hình quốc gia đã chia sẻ:

“Với những gì đã xảy ra hôm nay và cuộc tấn công của Mỹ, rất khó để chúng tôi có thể hướng tới World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về các nhà quản lý thể thao".

Việc một đội bóng hàng đầu khu vực như Iran vắng mặt không chỉ là tổn thất về chuyên môn mà còn đặt ra bài toán khó cho FIFA trong việc đảm bảo đủ số lượng 48 đội bóng tranh tài theo thể thức mới.

Đội tuyển Iran nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Hai phương án thay thế từ AFC

Theo quy định của FIFA, nếu một đội tuyển rút lui trước khi giải đấu khởi tranh, suất tham dự thường sẽ được ưu tiên cho các đại diện cùng liên đoàn châu lục. Với trường hợp của Iran, suất này chắc chắn sẽ thuộc về khu vực châu Á (AFC). Hiện có hai kịch bản đang được đưa lên bàn cân:

Phương án 1: Đôn đội đá play-off vào thẳng vòng bảng. Trong kịch bản này, Iraq – đội tuyển dự kiến phải đá vòng play-off liên lục địa với đại diện từ khu vực khác (thắng cặp Bolivia/Suriname) sẽ được đôn thẳng vào vòng chung kết World Cup 2026 để trám chỗ Iran. Khi đó, suất đá play-off liên lục địa còn trống của Iraq sẽ được nhường lại cho UAE (đội có thành tích tốt kế tiếp sau khi thua Iraq ở vòng play-off AFC).

Phương án 2: Ưu tiên đội có thứ hạng cao nhất chưa giành vé FIFA có thể lựa chọn dựa trên bảng xếp hạng tổng thể tại vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Nếu xét theo tiêu chí này, UAE đang có lợi thế lớn để nhận "tấm vé vớt" trực tiếp dự World Cup mà không cần thông qua loạt trận play-off căng thẳng.

Dù phương án nào được chọn, sự thay đổi này cũng sẽ tạo ra một cuộc chuyển dịch lớn trong cục diện bóng đá châu lục. Việc Iraq hoặc UAE được tham dự World Cup không chỉ là cơ hội lịch sử cho chính các quốc gia này mà còn làm thay đổi lịch thi đấu và các nhánh đấu tại vòng bảng.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá châu Á đang nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía Iran và phản hồi chính thức từ FIFA. Tuy nhiên, dù kịch bản nào xảy ra, áp lực chuẩn bị cho các đội thay thế trong một khoảng thời gian ngắn là điều không thể tránh khỏi.