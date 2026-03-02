Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body "bốc lửa" trên chuyên cơ gây choáng

Trong bộ ảnh mới, vị hôn thê của Cristiano Ronaldo tự tin khoe đường cong quyến rũ với áo ngực đen kết hợp tất lưới xuyên thấu. Đặc biệt, cô thực hiện bộ hình ngay trên chuyên cơ riêng, tạo nên khung cảnh vừa xa hoa vừa táo bạo. Thần thái sắc lạnh cùng những góc chụp được tính toán kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng của người đẹp gốc Tây Ban Nha.

Georgina Rodríguez khoe đường cong quyến rũ của mình trong loạt ảnh gợi cảm mới tại Tuần lễ thời trang Milan cuối tuần qua (Ảnh: IGNV)

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo táo bạo tạo dáng trên chiếc máy bay riêng

Ở những khung hình khác, Georgina khoác thêm áo lông đen sang trọng, đeo kính râm bản lớn hợp mốt và phối cùng túi da Gucci cao cấp. Cô chỉ đơn giản chú thích bài đăng bằng một từ “Milán” kèm biểu tượng trái tim đỏ, nhưng chừng đó cũng đủ thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Trước đó không lâu, Georgina cũng khiến người hâm mộ choáng ngợp khi hé lộ cuộc sống xa hoa của gia đình tại Ả Rập Xê Út - nơi Ronaldo đang thi đấu cho Al-Nassr. Biệt thự của cặp đôi mang tông trắng tối giản, với thảm kem dày, nội thất hiện đại và màn hình TV cỡ lớn. Trong bộ sưu tập ảnh, Georgina tạo dáng bên siêu xe, cầm chiếc túi Hermès trị giá khoảng 20.000 bảng và thoải mái tận hưởng cuộc sống đẳng cấp. Cô chỉ viết ngắn gọn: “Nhà”.

Ronaldo được cho là nhận mức đãi ngộ lên tới 175 triệu bảng mỗi năm sau khi rời Manchester United năm 2022. Thương vụ này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất lịch sử bóng đá, thậm chí được truyền thông quốc tế gọi là “cầu thủ tỷ phú đầu tiên”.

Georgina và Ronaldo gặp nhau năm 2016, khi cô còn làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ cuộc gặp định mệnh ấy, chuyện tình của họ nhanh chóng thu hút sự quan tâm toàn cầu. Cặp đôi hiện có hai con gái chung là Alana và Bella. Họ cũng chào đón cặp song sinh Eva Maria và Mateo nhờ mang thai hộ. Cristiano Jr., con trai cả của Ronaldo, cũng sống cùng gia đình. Đáng tiếc, bé Angel - anh em song sinh của Bella - đã qua đời ngay sau khi chào đời.

Tháng trước, Georgina khoe món quà sinh nhật đặc biệt từ Ronaldo: chiếc Rolex Lady-Datejust mặt số đỏ ombre, viền kim cương và dây vàng, trị giá khoảng 45.000 bảng. Khi mở chiếc hộp xanh biểu tượng, cô cũng vô tình làm nổi bật chiếc nhẫn đính hôn 30 carat được cho là trị giá tới 2,6 triệu bảng. Trên mạng xã hội, Ronaldo ngọt ngào viết: “Chúc mừng sinh nhật người phụ nữ của đời tôi!”, kèm bức ảnh cả hai ôm nhau trong bữa tối lãng mạn.

Các con của họ cũng chuẩn bị một tấm biển hồng dễ thương với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật Mama. Te Amo Mucho”. Giữa ánh đèn thời trang Milan và cuộc sống xa hoa tại Trung Đông, Georgina Rodríguez vẫn chứng minh cô không chỉ là “bóng hồng bên cạnh siêu sao”, mà còn là một biểu tượng phong cách và sức hút riêng biệt trên mạng xã hội với hàng chục triệu người theo dõi.