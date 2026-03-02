Ruler thừa nhận "nỗi ám ảnh" vì Faker

Ruler tiết lộ "nỗi ám ảnh" vì Faker

Có lẽ với hầu hết các khán giả LMHT, trong những khoảnh khắc "thần sầu" nhất lịch sử tựa game này, không thể không nhắc tới tình huống Faker với vị tướng "tủ" Azir đã làm một pha Shurima Shuffle "outplay" tình huống Tốc Biến của Ruler, mở ra pha quét sạch cho T1 cũng như ván đấu trong trận Bán kết CKTG 2023. Có thể nói, đây chính là tình huống quan trọng nhất cả giải đấu của T1 và còn khiến Ruler phải "sang chấn tâm lý" mãi về sau này như chính anh thừa nhận.

Tới giờ Ruler vẫn "ám ảnh" tình huống bị Faker đẩy về ở CKTG 2023.

Theo đó, trong phần Voice-comm vừa được hé lộ mới đây của Gen.G, khi Chovy thừa nhận nếu bỏ không cấm cũng không sử dụng Azir mà để cho đối thủ thì sẽ rất áp lực, Ruler cũng cho biết: "Anh đã trải nghiệm nhiều lần rồi, từ sau lần đó (CKTG 2023) thì anh luôn chủ động Tốc Biến lao qua luôn, quá ám ảnh rồi nên giờ anh gần như không tránh được R của Azir nữa đâu".

Khoảnh khắc lịch sử của Faker, của T1 và của cả LMHT thế giới.

Tình huống của Faker cũng tạo nên một "tiền lệ" trong cộng đồng LMHT chuyên nghiệp

Thực tế, việc sử dụng Azir và có những cú Shurima Shuffle định đoạt cả trận đấu là mong muốn và mục tiêu của tất cả những người chơi sử dụng vị tướng này. Trong đấu trường chuyên nghiệp, điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng, có thể là nỗi "ám ảnh" hoặc gánh nặng tâm lý lên các tuyển thủ. Nhưng nếu thực hiện thành công, rất có thể đó là tình huống có thể "chuyển bại thành thắng" hoặc chính thức kết thúc hy vọng của đối thủ.

Faker cũng đặt ra những chuẩn mực sử dụng Azir.

Pha xử lý của Faker là tổng hợp tất cả tinh hoa của việc sử dụng Azir, và từ đó, rất nhiều tuyển thủ khi dùng vị tướng này đã đặt mục tiêu "làm được như Faker". Chỉ có điều, không phải khi nào các ý định này cũng thành hiện thực mà đôi khi, lại còn khiến đội tuyển sở hữu Azir phải nhận thất bại chung cuộc vì một tình huống lướt bị bắt bài.