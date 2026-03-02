Đình Bắc đón tin vui

Ngày 2/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức công bố danh sách đề cử cho giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025. Trong đó, lĩnh vực Thể dục Thể thao gây chú ý mạnh mẽ với hai cái tên xuất sắc: tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và vận động viên Canoeing Nguyễn Thị Hương.

Nguyễn Đình Bắc - Ngôi sao bóng dá thế hệ mới

Cầu thủ sinh năm 2004, Nguyễn Đình Bắc, là gương mặt đại diện cho sức trẻ và sự bứt phá của bóng đá Việt Nam. Từ một cầu thủ trẻ từng bị đánh giá thấp về thể hình, Đình Bắc đã có bước tiến thần tốc để trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Dấu ấn đậm nét nhất của anh chính là siêu phẩm đánh đầu vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023 và những bàn thắng quan trọng tại vòng loại World Cup. Năm 2025, Đình Bắc ghi dấu ấn mạnh mẽ góp công cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và tạo ra sự ảnh hưởng đặc biệt ở VCK U23 châu Á đầu năm 2026. Sự hiện diện của Đình Bắc trong danh sách đề cử không chỉ ghi nhận tài năng chuyên môn mà còn là sự công nhận cho tinh thần vượt khó, minh chứng cho thế hệ cầu thủ mới dám nghĩ, dám làm và tự tin tỏa sáng ở các sân chơi lớn.

Nguyễn Đình Bắc toả sáng mạnh mẽ năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Thị Hương - "Cỗ máy săn vàng" và kỳ tích Olympic

Bên cạnh sức hút của môn thể thao "vua", Nguyễn Thị Hương là đại diện cho tinh thần bền bỉ của các môn thể thao Olympic trọng điểm. Vận động viên sinh năm 2001 đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành tay chèo đầu tiên của Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic.

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của cô gái quê Vĩnh Phúc khi cô gặt hái "cơn mưa" huy chương tại các giải vô địch châu Á và đặc biệt là kỳ tích 4 Huy chương Vàng tại SEA Games 33. Với chiều cao khiêm tốn nhưng sở hữu ý chí thép, Nguyễn Thị Hương đã phá bỏ mọi giới hạn về hình thể để đưa Canoeing Việt Nam vươn tầm châu lục.

Nguyễn Thị Hương - cô gái hái vàng cho thể thao Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn nhằm tôn vinh những điển hình trẻ tuổi có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Sau khi công bố danh sách đề cử, vòng bình chọn trực tuyến sẽ được mở đến hết ngày 16/3 để chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu nhất năm 2025 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.