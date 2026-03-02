Vì sao Suphanat là có tên là Bank?

Trong thế giới bóng đá, biệt danh thường gắn liền với phong cách thi đấu hoặc ngoại hình. Thế nhưng, với hai anh em "thần đồng" bóng đá Thái Lan là Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta , những cái tên đi cùng họ từ thuở sơ khai lại mang đậm hơi thở của ngành ngân hàng.

Từ "Tấm séc" đến kho "Ngân hàng"

Tại Thái Lan, văn hóa đặt biệt danh không chỉ là tên gọi thân mật mà còn gửi gắm kỳ vọng sâu sắc của cha mẹ. Với gia đình của hai ngôi sao này, sự xuất hiện của họ giống như một "kế hoạch tài chính" hoàn hảo được định sẵn.

Người anh trai cả, Supachok Sarachat , được đặt biệt danh là "Check" (Tấm séc). Khi người em trai Suphanat Mueanta chào đời, để tạo nên một bộ đôi tương xứng và đồng nhất, bố mẹ anh đã chọn cái tên "Bank" (Ngân hàng). Sự kết hợp giữa "Check" và "Bank" không chỉ tạo nên một cặp vần thú vị, dễ nhớ mà còn mang ý nghĩa về sự thịnh vượng, giàu sang và may mắn.

Hai anh em Supachok và Suphanat (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng "bản kế hoạch" của gia đình Sarachat - Mueanta lại trở thành hiện thực một cách rực rỡ đến thế trên sân cỏ.

Dù mang hai họ khác nhau (người anh theo họ mẹ, người em theo họ cha), nhưng "Check" và "Bank" đã cùng nhau viết nên những trang sử mới cho bóng đá khu vực. "Check" Supachok: hiện là trụ cột không thể thay thế của CLB Hokkaido Consadole Sapporo tại J1 League (Nhật Bản). Còn "Bank" Suphanat - Cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn tại AFC Champions League và là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Thái Lan đang thi đấu cho Buriram United.

Suphanat là ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á hiện tại (Ảnh: FBNV)

Đến thời điểm hiện tại, biệt danh của họ đã trở thành những thương hiệu "hái ra tiền" theo đúng nghĩa đen. Giá trị chuyển nhượng của "Bank" Suphanat liên tục tăng cao sau những màn trình diễn chói sáng tại Thai League và các cấp độ đội tuyển quốc gia.