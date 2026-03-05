VFF thưởng nóng tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở Ấn Độ trận mở màn Asian Cup 2026

Tối ngày 4/3, đội tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại đấu trường Asian Cup 2026 bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước đối thủ Ấn Độ. Dù gặp không ít áp lực và có thời điểm bị đối phương gỡ hòa, nhưng bản lĩnh của các "cô gái kim cương" đã giúp đội tuyển giành trọn 3 điểm quan trọng, tạo đà tâm lý cực tốt cho hành trình phía trước.

Trước tinh thần nỗ lực, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn đội. Ông Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu kiên cường, sự nỗ lực không mệt mỏi và đặc biệt là bản lĩnh thép của các cầu thủ khi không hề nao núng trước thời điểm bị đối phương gây sức ép. Ông khẳng định đây là kết quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thực hiện trong suốt thời gian qua.

Để kịp thời ghi nhận và khích lệ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, lãnh đạo VFF đã quyết định thưởng động viên đội tuyển nữ Việt Nam số tiền 500 triệu đồng. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm động lực cho các nữ tuyển thủ trước những thử thách cam go hơn tại bảng đấu vốn có sự góp mặt của các đối thủ mạnh như Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng (Ảnh: VFF)

Bên cạnh lời khen ngợi, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng lưu ý toàn đội cần sớm trở lại trạng thái cân bằng, tập trung tối đa cho việc hồi phục thể lực và chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật cho các trận đấu kế tiếp. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải đấu năm nay không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn hướng tới mục tiêu cao nhất, khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ châu lục và thế giới.