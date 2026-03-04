Vì sao đội tuyển nữ Iran từ chối hát quốc ca ở Asian Cup nữ 2026?

Sự việc diễn ra vào tối ngày 2/3/2026 trên sân vận động Gold Coast (bang Queensland) trong trận tuyển nữ Iran vs Hàn Quốc. Khi bản nhạc quốc ca Iran được cử hành chính thức, toàn bộ đội hình xuất phát cùng ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của đội bóng Tây Á đã đứng lặng yên. Thay vì hát theo nhạc như thông lệ, các nữ cầu thủ giữ gương mặt trầm mặc, một số người cúi đầu hoặc nhìn thẳng về phía khán đài với vẻ kiên định.

Cầu thủ tuyển Iran không hát quốc ca (Ảnh: Izhar Khan / AFP)

Hành động này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế, trong bối cảnh đất nước Iran đang trải qua những biến động lịch sử dữ dội.

Trước đó, trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên trưởng Marziyeh Jafari đã khéo léo từ chối các câu hỏi liên quan đến tình hình chính trị tại quê nhà. Bà yêu cầu giới truyền thông tôn trọng sự tập trung của các học trò: "Chúng tôi đến đây để thi đấu bóng đá. Xin hãy để các cầu thủ được tập trung tối đa cho chuyên môn". Tuy nhiên, thái độ của đội bóng trên sân cỏ đã thay lời muốn nói về sự chia sẻ đối với những mất mát và biến động mà người dân Iran đang phải gánh chịu.

Dưới áp lực tâm lý nặng nề, tuyển nữ Iran đã để thua đối thủ mạnh là Hàn Quốc với tỷ số 0-3. Dẫu vậy, thất bại về mặt tỷ số dường như bị che mờ bởi thông điệp mạnh mẽ mà đội bóng đã gửi gắm. Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Iran dùng sự im lặng để biểu đạt thái độ; trước đó tại World Cup 2022, đội tuyển nam của nước này cũng từng có hành động tương tự để ủng hộ phong trào đòi quyền lợi cho phụ nữ.