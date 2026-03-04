Cập nhật tình hình mới nhất của Ronaldo giữa bất ổn Trung Đông: Vẫn chưa rời khỏi Ả Rập Xê Út

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Ả Rập Xê Út, những thông tin trái chiều về việc đi hay ở của Cristiano Ronaldo đang khiến người hâm mộ túc cầu giáo toàn thế giới đứng ngồi không yên.

Những thông tin trái chiều về sự hiện diện của CR7

Căng thẳng tại Trung Đông đã lên đến đỉnh điểm sau khi thông tin về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh được lan truyền. Ngay lập tức, nhiều chuyến bay đến thủ đô của Ả Rập Xê Út đã phải chuyển hướng khẩn cấp.

Ronaldo vẫn ở lại Ả Rập Xê Út giữa bất ổn Trung Đông (Theo The Independent)

Giữa lúc loạn lạc, vị trí hiện tại của siêu sao bóng đá toàn cầu Cristiano Ronaldo trở thành dấu hỏi lớn. Một số nguồn tin quốc tế khẳng định chuyên cơ riêng trị giá 61 triệu bảng của siêu sao 41 tuổi đã rời Riyadh và hướng thẳng về Madrid ngay trong đêm 3/3. Tuy nhiên, hãng tin Press Association lại đưa ra thông tin ngược lại, xác nhận Ronaldo vẫn đang ở lại vương quốc này để tập luyện phục hồi chấn thương cùng câu lạc bộ Al Nassr.

Tình hình an ninh thắt chặt diễn ra sau các đòn đáp trả của Iran nhắm vào Ả Rập Xê Út và các quốc gia vùng Vịnh. Sự bất ổn này không chỉ ảnh hưởng đến hàng không mà còn làm gián đoạn nhiều sự kiện thể thao lớn trong khu vực. Tại UAE. một giải tennis thuộc hệ thống ATP Challenger đã buộc phải tạm dừng sau khi một nhà máy lọc dầu gần đó bị tấn công. Tại Asian Cup, đội tuyển bóng đá nữ Iran đã tạo nên một khoảnh khắc gây xôn xao khi không hát quốc ca trong trận đấu với Hàn Quốc, phản ánh bầu không khí nặng nề vì chiến tranh.

Ronaldo bị đồn đoán tháo chạy khỏi Trung Đông bằng chuyên cơ riêng

Al Nassr vẫn sẽ ra sân?

Bất chấp những lo ngại về an ninh trực tiếp tại Riyadh - nơi Ronaldo đang sinh sống cùng bạn gái Georgina Rodriguez và các con - Ban tổ chức Saudi Pro League cho biết các trận đấu vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Trận đấu giữa Al Nassr và Neom hiện vẫn nằm trong lịch trình dự kiến, dù các phương án bảo vệ an ninh cho dàn sao triệu đô đang được đặt ở mức báo động cao nhất.

Dư luận hiện vẫn đang chờ đợi một xác nhận chính thức từ phía CR7. Liệu siêu sao này sẽ chọn cách sơ tán cùng gia đình để đảm bảo an toàn, hay tiếp tục ở lại để hoàn thành bản hợp đồng kỷ lục trong bối cảnh khu vực đang "nóng" lên từng giờ?