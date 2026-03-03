Ronaldo bị cấm thi đấu, nguy cơ ngồi ngoài ở World Cup 2026

Dù Đội tuyển Bồ Đào Nha đang nỗ lực hết mình cho chiến dịch World Cup 2026, siêu sao Cristiano Ronaldo lại đang đứng trước nguy cơ phải ngồi ngoài trong những trận đấu quan trọng nhất tại vòng bảng do án treo giò từ FIFA.

Mọi rắc rối bắt nguồn từ thất bại bất ngờ 0-2 của Bồ Đào Nha trước đội tuyển Ireland tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu diễn ra vào cuối năm 2025. Trong một khoảnh khắc thiếu kiềm chế ở phút 59, khi đội nhà đang bế tắc trong việc tìm bàn gỡ, Ronaldo đã có hành vi đánh nguội đối với hậu vệ Dara O'Shea bên phía đối phương.

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha. Theo quy định nghiêm ngặt từ FIFA, các hành vi bạo lực sân cỏ thường phải nhận mức án treo giò tối thiểu 3 trận trong hệ thống các giải đấu chính thức.

Ronaldo vẫn thực hiện án treo giò (Ảnh: FBNV)

Tính đến thời điểm hiện tại, CR7 đã thi hành được 1 trận treo giò trong cuộc đối đầu với Armenia ở lượt trận cuối vòng loại. Tuy nhiên, tương lai của anh tại vòng chung kết World Cup 2026 vẫn là một dấu hỏi lớn.

Kịch bản xấu nhất: Nếu FIFA giữ nguyên mức phạt 3 trận, Ronaldo sẽ buộc phải vắng mặt trong ít nhất 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ về mặt tinh thần lẫn chuyên môn cho "Selecao châu Âu". Hiện đang có những luồng thông tin trái chiều về việc FIFA có thể giảm nhẹ án phạt thành "án treo" cho các trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, các bên liên quan vẫn đang cân nhắc việc đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để có phán quyết cuối cùng.

Bên cạnh rào cản về kỷ luật, người hâm mộ cũng đặt dấu hỏi về thể trạng của siêu sao 41 tuổi. Dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trong màu áo Al-Nassr, nhưng cường độ thi đấu đỉnh cao tại World Cup là một thử thách hoàn toàn khác biệt.