Ronaldo rời Saudi Arabia bằng chuyên cơ trong đêm giữa căng thẳng Mỹ - Iran?

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông có những diễn biến phức tạp, siêu sao Cristiano Ronaldo được cho là đã khẩn cấp rời khỏi Riyadh bằng chuyên cơ riêng trị giá 61 triệu bảng để trở về Madrid.

"Cristiano Ronaldo rời Saudi Arabia? Siêu sao đưa chuyên cơ 61 triệu bảng bay sang Madrid sau vụ tấn công bằng drone vào Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh", Daily Mail viết.

Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay Flightradar24, chiếc Bombardier Global Express 6500 của tiền đạo đang khoác áo Al Nassr đã cất cánh từ thủ đô Riyadh vào lúc 20h ngày 2/3 và hạ cánh tại thủ đô Tây Ban Nha vào khoảng 1h sáng ngày hôm sau. Hành trình kéo dài gần 7 giờ đồng hồ.

Nguồn tin từ Daily Mail cho rằng Ronaldo đã rời Saudi Arabia (Ảnh: Daily Mail)

Đáng chú ý, trận đấu trong khuôn khổ tứ kết AFC Champions League Two giữa Al Nassr và Al Wasl cũng đã chính thức bị hoãn lại do những bất ổn này. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết về việc Ronaldo tạm thời tìm nơi lánh nạn an toàn cho gia đình.

Chiếc phi cơ thực hiện chuyến bay là "dinh thự trên không" được Ronaldo tậu với giá 61 triệu bảng (thay thế cho chiếc Gulfstream G200 cũ). Với thiết kế sang trọng gồm phòng ngủ riêng, phòng tắm và khu vực tiếp khách cá nhân hóa mang logo CR7, đây là phương tiện di chuyển chính của gia đình anh. Tuy nhiên, nguồn tin từ Daily Mail cũng lưu ý rằng, hiện chưa có xác nhận tuyệt đối về việc toàn bộ gia đình Ronaldo có mặt trên chuyến bay hay không, bởi bạn gái anh – Georgina cũng thường xuyên sử dụng chiếc máy bay này cho các dự án thời trang tại Milan hay Madrid.

Nguồn: Daily Mail

