Tin được không: Cao thủ cờ tướng Trung Quốc sang Việt Nam đánh giải hội làng bị loại ngay từ sơ loại

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Giải Cờ tướng Lễ hội truyền thống làng Đông Lao (An Khánh, Hà Nội) đã trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn hào thủ hùng hậu. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của bộ đôi ngoại binh đến từ Trung Quốc: "Thiên hà kỳ vương" Lưu Tông Trạch và Đại sư Vương Hạo – kỳ thủ hiện xếp hạng 22 trên bảng xếp hạng kỳ đài xứ tỷ dân.

Tuy nhiên, một kịch bản không tưởng đã xảy ra ngay tại vòng sơ loại diễn ra vào ngày 2/3 (tức 14 tháng Giêng). Vương Hạo, người từng ba năm liên tiếp vô địch bảng nghiệp dư Trung Quốc (2016-2018) và vừa tham dự giải Ngũ Dương Bôi danh giá đã bất ngờ để thua trước một kỳ thủ ít tên tuổi của Việt Nam. Thất bại này khiến đại sư Trung Quốc phải dừng bước sớm trong sự ngỡ ngàng của đông đảo khán giả quây kín sới cờ.

Đại sư Trung Quốc Vương Hạo, người hiện xếp hạng 22 trên bảng anh hùng tượng kỳ Trung Quốc đã phải dừng bước ngay từ vòng sơ loại (Nguồn: Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam)

Nguyên nhân dẫn đến cú sốc này được cho là do thể thức thi đấu loại trực tiếp đầy khắc nghiệt của giải hội làng. Với quy định phân tiên hai ván lượt đi và lượt về, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất đều không có cơ hội để sửa chữa. Trong một ngày thi đấu dưới áp lực từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả địa phương và lối đánh biến hóa, đầy sát khí của các kỳ thủ "phủi" Việt Nam, Vương Hạo đã không kịp thích nghi và phải chấp nhận thất bại.

Trái ngược với người đồng hương, lão tướng Lưu Tông Trạch, người vốn đã quá nhẵn mặt với các sới cờ tại Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh để ghi tên mình vào vòng 1/8. Giải đấu năm nay còn ghi nhận sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu trong nước như "Trạng cờ" Phạm Quốc Hương, cùng các kỳ thủ mạnh như Chu Tuấn Hải, Phí Mạnh Cường, hứa hẹn những trận thư hùng nảy lửa ở các vòng kế tiếp.

Việc một cao thủ hàng đầu Trung Quốc bị loại sớm tại một giải đấu cấp địa phương một lần nữa khẳng định trình độ cờ tướng phong trào của Việt Nam cực kỳ đáng gờm. Đây không chỉ là một trận thua thuần túy về chuyên môn, mà còn cho thấy nét đặc sắc và sự khắc nghiệt thú vị của "văn hóa cờ hội", nơi danh tiếng đôi khi phải nhường chỗ cho bản lĩnh và sự ứng biến tức thời trong từng nước đi.