Quang Dương gây bão cộng đồng pickleball với phát ngôn so sánh vợt

Trên trang cá nhân, Quang Dương đã chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm của mình với 2 loại vợt. Cụ thể anh viết:

"Đừng tin hoàn toàn vào những gì các bác thấy hay nghe nhé. Tối qua, con có cầm thử một cây vợt lõi tổ ong giá 300 USD của một người bạn. Bạn ấy thắc mắc sao cây này đánh giống hệt cây Gen 5 lõi foam mà ba đã tinh chỉnh (tune-up) ở Thâm Quyến từ 6 tháng trước...".

Chia sẻ của Quang Dương nhưng sau đó anh đã xóa bài viết (Ảnh: CMH)

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào những so sánh trực diện của Quang Dương giữa các dòng vợt cao cấp và tính khách quan của một vận động viên đại diện thương hiệu.

Nội dung bài đăng của Quang Dương xoay quanh trải nghiệm thực tế khi đặt lên bàn cân một “cây vợt $300 lõi tổ ong” và dòng “gen 5 lõi foam” từng được tinh chỉnh tại Thâm Quyến (Trung Quốc) trước đó. Dù không chỉ đích danh bất kỳ nhãn hàng nào, giới mộ điệu nhanh chóng khoanh vùng đối tượng được nhắc đến chính là dòng vợt nổi tiếng sắp sửa trình làng.

Điều khiến dư luận "dậy sóng" chính là cách mở đầu đầy ẩn ý của Quang Dương. Anh cho rằng công nghệ lõi tổ ong mới được thực chất không mang lại sự khác biệt quá lớn so với lõi foam về mặt trải nghiệm thực tế trên sân.

Tranh luận về tính khách quan của đại sứ thương hiệu

Chưa dừng lại ở đó, tay vợt trẻ này còn thẳng thắn nhận xét cảm giác và phản hồi từ cây vợt đắt đỏ kia không ấn tượng bằng dòng sản phẩm mới mà anh đang làm đại sứ hình ảnh. Đây chính là điểm khiến các cuộc tranh cãi bùng nổ dữ dội trong các hội nhóm chuyên môn.

Một luồng quan điểm được chia sẻ rộng rãi cho rằng cảm giác vợt vốn dĩ rất cá nhân, phụ thuộc vào kỹ thuật và thói quen mỗi người. Tuy nhiên, khi một vận động viên là gương mặt đại diện của một thương hiệu, mặc đồ của họ từ đầu đến chân và thi đấu bằng chính sản phẩm đó, thì mọi nhận định về thiết bị đối thủ đều khó tránh khỏi màu sắc lợi ích.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ Quang Dương. Họ khẳng định việc chia sẻ trải nghiệm thật là quyền cá nhân của vận động viên. Càng minh bạch về công nghệ, người chơi càng được hưởng lợi, miễn là thông tin không sai lệch.

Vượt lên trên những tranh cãi về việc "ai đúng ai sai", sự việc lần này cho thấy một bước chuyển mình đáng kể của cộng đồng Pickleball Việt Nam. Thay vì chỉ nhìn vào mức giá hay danh tiếng thương hiệu, người chơi bắt đầu quan tâm sâu sắc hơn đến cấu trúc lõi, công nghệ vật liệu và hiệu suất thực tế của thiết bị.

Dù tồn tại nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng điều tích cực dễ nhận thấy là người chơi đang ngày càng hiểu rõ hơn về thiết bị mình sử dụng. Đây chính là dấu hiệu rõ nét của một thị trường Pickleball đang dần trở nên chuyên nghiệp hơn.