Đội tuyển LMHT Việt Nam vô địch giải châu Á - Thái Bình Dương

Đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ từ Đài Loan và khu vực, Team Secret Whales (TSW) đã chính thức lên ngôi vô địch vòng 1 giải đấu LCP 2026. Chiến thắng vang dội này không chỉ giải cơn khát danh hiệu cho người hâm mộ mà còn đưa TSW trở thành đại diện duy nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tiến ra đấu trường quốc tế, vớt vát lại hình ảnh của khu vực trong bối cảnh các "ông lớn" khác thi đấu bết bát.

TSW là đội tuyển đầu tiên của Việt Nam vô địch LCP

Giải đấu LCP quy tụ những thế lực mạnh nhất của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc và Hàn Quốc). Sau một năm đầu tiên đầy thất vọng khi chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của CFO đến từ Đài Loan, mùa giải thứ hai đã đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của đại diện Việt Nam. Trong khi 8 đội tuyển tại LCP đều có những cuộc thay máu nhân sự quy mô lớn, TSW lại chọn cách giữ vững bộ khung nòng cốt. Nước đi chiến lược của TSW là việc thay thế Taki bằng người chơi hỗ trợ dạn dày kinh nghiệm Bie, đồng thời bổ sung vị huấn luyện viên lão làng người Đài Loan Warhorse - người từng đưa nhiều đội tuyển lớn góp mặt tại các kỳ CKTG. Sự ổn định này đã trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa vô địch.

Đại diện Việt Nam sẽ tham dự giải đấu quốc tế First Stand khởi tranh vào tháng sau tại Brazil

Sức trẻ và phong độ hủy diệt của TSW đã tỏa sáng rực rỡ xuyên suốt mùa giải, trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn rệu rã của hai niềm hy vọng khác là GAM và MVK. Nếu như MVK của SofM gây thất vọng tràn trề khi không thể chen chân vào vòng play-off - đánh dấu thành tích tệ hại bậc nhất lịch sử của một đội Việt Nam tại LCP, thì GAM cũng chật vật tìm hướng đi mới sau sự ra đi của Levi và ngậm ngùi rời giải ngay từ vòng đầu trước SHG của Nhật Bản. Bỏ lại sau lưng sự sụp đổ của các đồng hương, TSW băng băng về đích với ngôi nhất bảng và dễ dàng gạt giò các đại diện Đài Loan để chạm tay vào chiếc cúp vô địch mà không vấp phải quá nhiều sự phản kháng.

Sức mạnh áp đảo của TSW đến từ sự thăng hoa đồng đều ở cả 5 vị trí trên bản đồ. Những mũi nhọn chủ lực như Hizto, Dire và Eddie liên tục phô diễn kỹ năng cá nhân đỉnh cao, trong khi đội trưởng Bie hoàn thành xuất sắc vai trò kiến tạo bằng những vị tướng mở giao tranh mẫu mực. Đặc biệt, đường trên Pun đã đập tan mọi hoài nghi khi mở rộng đáng kể bể tướng, sẵn sàng gánh vác lượng sát thương khổng lồ cho toàn đội. Với chức vô địch lịch sử này, TSW sẽ chính thức góp mặt tại giải đấu quốc tế First Stand khởi tranh vào tháng sau tại Brazil, mang theo niềm tự hào và kỳ vọng cực lớn của toàn thể cộng đồng LMHT nước nhà.