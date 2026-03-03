Tình hình của Bùi Tiến Dũng

Theo thông tin mới nhất, Bùi Tiến Dũng được chẩn đoán bị rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ này chia sẻ chấn thương đã âm ỉ từ lâu nhưng đến nay mới bùng phát mạnh, khiến anh không thể góp mặt trong hai vòng đấu gần nhất tại V.League cùng CLB Viettel. Dù không phải can thiệp phẫu thuật, nhưng lộ trình hồi phục dự kiến kéo dài ít nhất 8 tuần sẽ khiến anh chắc chắn vắng mặt trong danh sách triệu tập của HLV Kim Sang-sik vào giữa tháng 3 tới.

Tiến Dũng chấn thương (Ảnh: FBNV)

Việc thiếu vắng một "lá chắn" giàu kinh nghiệm như Tiến Dũng đang đặt ra bài toán nhân sự hóc búa cho hàng phòng ngự đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh đối thủ Malaysia vẫn sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng trên hàng công, HLV Kim Sang-sik buộc phải tính đến các phương án thay thế khả dĩ. Những cái tên như Duy Mạnh, Việt Anh hay Nhật Minh đang được xem là những lựa chọn ưu tiên nhờ phong độ ổn định. Bên cạnh đó, sự trở lại đầy ấn tượng của Đoàn Văn Hậu trong thời gian qua cũng mở ra cơ hội để anh bó vào đá trung vệ khi cần thiết.

Theo kế hoạch, sau khi vòng 16 V.League kết thúc vào ngày 15/3, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để bước vào đợt FIFA Days. Trước khi bước vào trận đấu "sống còn" với Malaysia tại sân Thiên Trường vào ngày 31/3, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận tổng duyệt với đối thủ Bangladesh vào ngày 26/3 trên sân Hàng Đẫy.

Sự vắng mặt của Bùi Tiến Dũng là một tổn thất không nhỏ, nhưng đây cũng là cơ hội để những nhân tố mới khẳng định mình, nhằm giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thiện đội hình mạnh nhất cho mục tiêu giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.