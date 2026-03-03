Tương tác của Đình Bắc và vợ Quang Hải sau bức ảnh tranh cãi

Mới đây, MXH lan truyền video Chu Thanh Huyền đưa con trai đến nơi tập trung của CLB Công an Hà Nội thăm Quang Hải. Nhưng soptlight của video lại thuộc về Đình Bắc - một tiền đạo trẻ hiện đang là ngôi sao U23 Việt Nam và màn tương tác với Chu Thanh Huyền.

Trong video , Đình Bắc xuất hiện tại phòng gym, tay bế bé Lido - con trai Quang Hải và tiến lại gần chào hỏi Chu Thanh Huyền. Vừa thấy người chị, nam cầu thủ trẻ lập tức nở nụ cười lễ phép, hơi cúi người và chủ động đưa tay ra bắt. Đáng chú ý, anh chỉ bắt tay rất nhanh rồi rụt tay lại, giữ khoảng cách rõ ràng, ánh mắt có phần bối rối. Cách đứng khép nép, một tay vẫn bế em nhỏ, tay còn lại giữ chừng mực khiến nhiều người nhận xét: “Lễ phép khỏi bàn”.

Đình Bắc bắt tay Chu Thanh Huyền sau bức ảnh gây tranh cãi (Ảnh: LinhLee, Thắng Nguyễn)

Chu Thanh Huyền cũng đáp lại bằng thái độ thoải mái, tự nhiên. Cô đứng đối diện, mỉm cười trò chuyện ngắn gọn trước khi cả hai tách ra. Toàn bộ tương tác chỉ diễn ra vài giây nhưng đủ khiến netizen “soi” từng chi tiết vì sự chừng mực thấy rõ.

Sở dĩ khoảnh khắc này được chú ý đến vậy là bởi trước đó, Đình Bắc từng vướng tranh cãi quanh một bức ảnh chụp cùng Chu Thanh Huyền. Trong khung hình lan truyền, Đình Bắc đưa tay ra sau lưng Chu Thanh Huyền khi vợ Quang Hải chạy tới xin chụp ảnh cùng. Dù nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là hiểu lầm do góc chụp, và mối quan hệ chị em thân thiết nhưng câu chuyện vẫn khiến mạng xã hội bàn tán suốt một thời gian.

Chính vì thế, màn chào hỏi mới đây được xem như “phiên bản chỉnh chu” của Đình Bắc. Từ ánh mắt, cử chỉ đến khoảng cách đều toát lên sự cẩn trọng. Nhiều bình luận còn hài hước cho rằng nam cầu thủ trẻ giờ đây “giữ kẽ” tuyệt đối.

Đình Bắc, Văn Hậu vui đùa cùng con trai Quang Hải