Du lịch Mỹ trọn gói và xem FIFA World Cup 2026™ với thẻ Sacombank Visa

Theo đó, từ nay đến ngày 10/04/2026, cứ mỗi 3 triệu đồng doanh số giao dịch hợp lệ qua thẻ SACOMBANK Visa (được cộng dồn), khách hàng sẽ nhận một mã dự thưởng để tham gia quay số trúng thưởng cuối kỳ. Giải thưởng là 01 chuyến du lịch nghỉ dưỡng 04 đêm dành cho hai người tại khu vực New York/New Jersey (Hoa Kỳ), kết hợp xem trận chung kết FIFA World Cup 2026™, với tổng giá trị lên đến 400 triệu đồng. Giải đã bao gồm vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam, lưu trú khách sạn 4 sao, phòng chờ khách sạn Visa Everywhere, vé xem chung kết FIFA World Cup 2026™, thẻ Visa Prepaid (thẻ trả trước) phục vụ chi tiêu, các hoạt động tham quan – trải nghiệm văn hóa cùng nhiều tiện ích cao cấp do Visa cung cấp. Đây không chỉ là phần thưởng có giá trị lớn mà còn thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của SACOMBANK trong việc mang đến những trải nghiệm đẳng cấp quốc tế cho khách hàng.

Việc hợp tác cùng Visa – tổ chức thanh toán hàng đầu thế giới trong chương trình lần này tiếp tục cho thấy nỗ lực của SACOMBANK trong việc kết nối khách hàng Việt Nam với các chuẩn mực trải nghiệm toàn cầu. Thông qua các chương trình ưu đãi gắn liền với phong cách sống, du lịch và giải trí, SACOMBANK không ngừng làm phong phú thêm hành trình chi tiêu, thanh toán của khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị sử dụng của thẻ tín dụng trong đời sống hiện đại.

Song song với chương trình "SACOMBANK Visa đồng hành cùng FIFA World Cup 2026™", SACOMBANK hiện đang phát triển đa dạng hệ sinh thái thẻ tín dụng Visa nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Điển hình là thẻ SACOMBANK Visa Infinite với trọn bộ đặc quyền không giới hạn lượt sử dụng phòng chờ VIP sân bay, bảo hiểm du lịch 01 triệu USD, miễn phí dịch vụ Golf/Spa...; thẻ SACOMBANK Visa Platinum O₂ được làm bằng nhựa tái chế từ rác thải đại dương, nổi bật với tính năng cung cấp thông tin về lượng CO₂ phát sinh trên mỗi giao dịch thẻ; cùng nhiều dòng thẻ khác hướng đến du lịch, mua sắm quốc tế và ưu đãi độc quyền. Qua đó, SACOMBANK không chỉ cung cấp giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi mà còn đồng hành cùng khách hàng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, khẳng định vị thế là ngân hàng bán lẻ hiện đại, hướng đến trải nghiệm vượt trội và bền vững.