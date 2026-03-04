Nóng: Quang Dương ký hợp đồng với hệ thống giải đấu “đối thủ” của PPA

Làng pickleball quốc tế vừa đón một thông tin gây chú ý: Quang Duong đã ký hợp đồng dài hạn với APP Tour - hệ thống giải đấu được xem là “kỳ phùng địch thủ” của Professional Pickleball Association (PPA).

Thông báo được APP Tour đăng tải chính thức, xác nhận tay vợt sinh năm 2006 sẽ chuẩn bị thi đấu tại hệ thống này theo bản hợp đồng nhiều năm. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Quang Dương, nhất là khi anh từng có thời gian gắn bó với PPA và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật.

Quang Dương kí hợp đồng với APP Tour

Quyết định gia nhập APP Tour càng khiến cộng đồng quan tâm hơn bởi trước đó, Quang Dương từng vướng những bất đồng với PPA.

Trong vài năm gần đây, APP Tour nổi lên như một hệ thống giải đấu cạnh tranh trực tiếp với PPA tại Mỹ. Hai bên liên tục thu hút các tay vợt hàng đầu bằng hợp đồng độc quyền và đãi ngộ hấp dẫn.

Việc Quang Dương đặt bút ký với APP đồng nghĩa với khả năng anh sẽ xuất hiện thường xuyên tại các chặng thuộc hệ thống này, thay vì PPA như trước đây. Đây được xem là bước đi chiến lược, có thể giúp anh có thêm cơ hội thi đấu ổn định và xây dựng hình ảnh trong môi trường phù hợp hơn.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia làm hai luồng ý kiến. Một bên ủng hộ quyết định của Quang Dương, cho rằng đây là lựa chọn hợp lý sau những lùm xùm trước đó. Bên còn lại tiếc nuối vì anh có thể sẽ không còn cơ hội xuất hiện hơn ở các sân chơi PPA vốn quy tụ nhiều ngôi sao lớn.

Dù thế nào, động thái lần này cũng khẳng định Quang Dương đang sẵn sàng cho một chương mới trong sự nghiệp. Và với tiềm năng đã được chứng minh, tay vợt gốc Việt chắc chắn vẫn sẽ là cái tên đáng xem trên bản đồ pickleball thế giới trong thời gian tới.

Tú.