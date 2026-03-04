Ronaldo chấn thương nghiêm trọng

Niềm vui chiến thắng 3-1 trước Al Fayha tại vòng 24 Saudi Pro League của Al Nassr đã không trọn vẹn. Phút 81 của trận đấu, Cristiano Ronaldo được rút ra nghỉ trong sự lo ngại của ban huấn luyện. Những hình ảnh từ ống kính truyền hình cho thấy siêu sao 41 tuổi ngồi trên băng ghế dự bị với vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng, cùng một tui đá chườm chặt vùng đùi sau chân phải.

Dù ban đầu HLV Jorge Jesus hy vọng đây chỉ là tình trạng mỏi cơ do lịch thi đấu dày đặc, nhưng kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu được CLB thông báo trên trang chủ vào ngày 3/3/2026 đã mang lại tin xấu: Ronaldo bị tổn thương gân đầu gối. Đây là vị trí cực kỳ nhạy cảm đối với một cầu thủ đã bước sang tuổi tứ tuần, đặc biệt khi anh từng có tiền sử chấn thương gân kheo và đầu gối mãn tính trong quá khứ.

Ronaldo vẫn đang tập gym cùng đồng đội ở Al Nassr ngày 3/3 (Ảnh: Al Nassr)

Hiện tại, đội ngũ y tế của Al Nassr vẫn chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho sự trở lại của CR7. Thông báo chính thức từ CLB chỉ cho biết tình trạng của anh sẽ được "đánh giá qua từng ngày". Tuy nhiên, theo thông thường một chấn thương gân ở mức độ nhẹ cũng cần ít nhất 2 tuần để phục hồi. Trong trường hợp tổn thương ở mức độ hai, Ronaldo có thể phải rời xa sân cỏ tới 4 tuần.

Việc thiếu vắng Ronaldo vào thời điểm này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Al Nassr. Dù đã 41 tuổi, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn đang duy trì hiệu suất săn bàn đáng nể với 22 pha lập công sau 26 lần ra sân kể từ đầu mùa. Anh không chỉ là cây săn bàn chủ lực mà còn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế trong phòng thay đồ.

Hiện tại, Ronaldo đã bắt đầu phác đồ điều trị riêng biệt trong phòng gym dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Người hâm mộ đang hy vọng bản lĩnh và nền tảng thể lực phi thường sẽ giúp "cỗ máy" người Bồ Đào Nha trở lại sớm hơn dự kiến để tiếp tục cuộc đua danh hiệu tại Saudi Arabia.