MC Huyền Trang Mù Tạt hài hước hỏi "vàng hôm nay bao nhiêu rồi ạ" ngay khi mẹ chồng trao quà cưới

Mạng xã hội mới đây đang xôn xao trước khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi của MC Huyền Trang Mù Tạt và tuyển thủ ĐT Việt Nam Phạm Đức Huy, khi nữ MC bất ngờ hỏi: “Vàng hôm nay bao nhiêu rồi ạ?” đúng lúc mẹ chồng trao vàng cưới.

Một câu nói tưởng chừng vu vơ, nhưng lại khiến cõi mạng chia phe tranh luận cực căng.

Trong clip được chia sẻ, MC Huyền Trang Mù Tạt diện áo dài đỏ nổi bật, tươi cười nhận vàng cưới. Không khí đang trang trọng thì nữ MC quay sang hỏi về giá vàng trong ngày. Một số người xung quanh bật cười, nhưng khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.

Có người cho rằng đây là sự hài hước đúng chất "Mù Tạt" - hoạt ngôn, vui vẻ và có phần lém lỉnh. Nhưng cũng có ý kiến nhận xét câu hỏi này chưa thực sự tinh tế trong thời điểm nhạy cảm, thiếu nghiêm chỉnh đối với người lớn. Thậm chí có người còn khắt khe: "Muốn bán ngay vàng mẹ chồng tặng hay gì mà hỏi giá thế"...

Dưới phần bình luận, dân mạng để lại hàng loạt ý kiến trái chiều: "Mấy bà cô bên chồng chắc không ưa đâu", "Nói thật cái gì cũng vậy, nên vui thôi đừng vui quá sẽ tốt hơn"... Cũng có những người bênh vực cô dâu: "Nhiều người khó hiểu thật, tính cách người ta, ngày vui người ta bắt người ta tém tém lại à", "Người ta hạnh phúc thì người ta thể hiện thôi", "Nghe là biết đùa rồi", "Coi clip thấy vui vẻ bình thường, tới khi đọc comment", "Lấy được cầu thủ có vẻ mãn nguyện quá"...

Có thể thấy, cùng một khoảnh khắc nhưng cách nhìn nhận lại hoàn toàn khác nhau. Người xem clip riêng lẻ thì thấy không khí vui vẻ, còn khi đọc thêm bình luận, câu chuyện lại bị đẩy theo hướng căng thẳng hơn.

Bình luận trái chiều về khoảnh khắc Mù Tạt hỏi giá vàng cưới

Trong những dịp truyền thống như lễ ăn hỏi, việc giữ sự trang trọng luôn được nhiều gia đình coi trọng. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng mỗi người có cách thể hiện niềm vui khác nhau, không nên quá khắt khe. Hơn nữa, mẹ của Đức Huy - mẹ chồng Mù Tạt vẫn rất vui vẻ và còn cười xởi lởi khi nghe câu hỏi của con dâu mới.

Hiện tại, Huyền Trang Mù Tạt vẫn chưa lên tiếng về đoạn clip gây bàn tán. Trên trang cá nhân, cô tiếp tục chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trong ngày trọng đại.