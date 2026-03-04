Bê bối rúng động bóng đá Nam Mỹ: Hai sao trẻ Sporting Cristal bị gạch tên vì video nhạy cảm

Theo RPP Noticias (Đài phát thanh & Tin tức hàng đầu Peru), Ban lãnh đạo Sporting Cristal vừa đưa ra quyết định kỷ luật cực nặng khi loại thẳng tay bộ đôi Maxloren Castro và Jair Moretti sau khi những hình ảnh ăn chơi thác loạn của họ bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Vụ bê bối bùng phát khi một đoạn video nhạy cảm ghi lại cảnh tiệc tùng thâu đêm của Maxloren Castro và Jair Moretti lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong clip, hai cầu thủ trẻ của Sporting Cristal xuất hiện trong bối cảnh thiếu lành mạnh, bên cạnh là các cô gái thực hiện những điệu nhảy gợi cảm. Thậm chí, một số phân đoạn còn cho thấy hình ảnh mô phỏng hành vi dung tục, bị đánh giá là hoàn toàn trái với chuẩn mực đạo đức của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Sự việc diễn ra vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi Sporting Cristal vừa phải nhận thất bại 1-2 trước Sport Huancayo, khiến đội bóng rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng giải VĐQG Peru. Làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ dâng cao tột độ, buộc câu lạc bộ phải hành động quyết liệt để bảo vệ hình ảnh.

Hai cầu thủ của Sporting Cristal xuất hiện trong video nhạy cảm (Ảnh: Bolavip)

Án phạt tức thì và tổn thất chuyên môn

Ngay sau khi xác minh sơ bộ, Giám đốc Thể thao Julio César Uribe đã ra lệnh gạch tên cả hai khỏi danh sách lên đường sang Venezuela tham dự vòng sơ loại Copa Libertadores gặp đối thủ Carabobo.

Maxloren Castro (18 tuổi): Được đánh giá là thần đồng bóng đá Peru với 67 lần ra sân cho đội một, ghi 4 bàn và có 10 kiến tạo. Anh vốn đang nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB châu Âu.

Jair Moretti (19 tuổi): Dù mới có 9 lần ra sân nhưng cũng là nhân tố dự bị chiến lược quan trọng trong kế hoạch của HLV Paulo Autuori.

Đại diện CLB khẳng định: "Chúng tôi không chấp nhận những hành vi làm hoen ố giá trị của đội bóng. Hồ sơ kỷ luật đã được chuyển lên Ủy ban chuyên trách để đưa ra hình thức xử lý cuối cùng".

Hiện tại, cả hai cầu thủ đã phải khóa tài khoản mạng xã hội để tránh "gạch đá" từ dư luận. Vụ việc không chỉ khiến Sporting Cristal mất đi những quân bài quan trọng cho đấu trường châu lục mà còn để lại vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của hai tài năng trẻ hàng đầu bóng đá nước này.