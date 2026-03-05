Văn Toàn tổn thương vì Hòa Minzy: Thân chưa mà giỡn vậy, không sợ tôi nghĩ quẩn hả?

Trong làng bóng đá và showbiz Việt, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và nữ ca sĩ Hòa Minzy luôn là cặp bạn thân thu hút rất nhiều sự chú ý bởi mối quan hệ thân thiết hơn 10 năm, cùng nhau vượt qua bao thăng trầm, cũng như những màn trêu đùa hài hước gây sốt cõi mạng. Mới nhất, màn tương tác giữa Văn Toàn và Hòa Minzy lại khiến cư dân mạng được phen cười nghiêng ngả. Chỉ từ một bài đăng quảng bá sản phẩm âm nhạc mới của Hòa Minzy, tiền đạo tuyển Việt Nam đã “dỗi nhẹ” cô bạn thân bằng câu bình luận hài hước: “Thân không mà giỡn vậy, không sợ tôi nghĩ quẩn hả?”.

Cụ thể, Hòa Minzy vừa đăng tải loạt ảnh chụp cùng một quân nhân giấu mặt để “nhá hàng” cho dự án âm nhạc mới. Hình ảnh nam quân nhân trong bộ quân phục khiến nhiều người tò mò, đồng thời tạo nên không khí bàn luận sôi nổi dưới phần bình luận. Trong lúc dân mạng còn đang đoán danh tính nhân vật bí ẩn, Đoàn Văn Hậu bất ngờ vào trêu người anh thân thiết khi để lại bình luận: "Nguyễn Văn Toàn mặc quân phục đẹp thật".

Câu nói nửa đùa nửa thật nhanh chóng thu hút sự chú ý vì nhiều người vốn luôn "đẩy thuyền" cho Văn Toàn và Hòa Minzy. Không lâu sau, Hòa Minzy lại “cà khịa” bạn thân khi đáp lại rằng: “Tóc nhiều thế lại bảo Toàn”.

Ngay lập tức, Văn Toàn cũng xuất hiện và để lại bình luận đầy “tổn thương”, dỗi hờn: “Thân không mà giỡn vậy. Không sợ tôi nghĩ quẩn hả?”

Màn tương tác của Văn Toàn và Hòa Minzy

Ngoài ra, Văn Toàn còn tự nhận xét: “Bạn Hoà hợp với người mặc quân phục thật. Tao chỉ mặc đồ thể thao thôi". Đáp lại, Hòa Minzy hỏi ý kiến cậu bạn thân 10 năm: "Duyệt không bạn".

Màn đối đáp qua lại giữa ba người bạn thân nhanh chóng khiến phần bình luận trở nên cực kỳ sôi động. Nhiều cư dân mạng bật cười vì cách Văn Toàn “giận dỗi” nhưng lại rất đúng chất hài hước quen thuộc của anh.

Từ lâu, tình bạn giữa Văn Toàn và Hòa Minzy đã trở thành “đặc sản” trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên trêu chọc, cà khịa nhau công khai, mỗi lần tương tác đều khiến fan thích thú. Vì thế, màn “dỗi yêu” lần này của tiền đạo sinh năm 1996 tiếp tục khiến cộng đồng mạng được một phen giải trí.